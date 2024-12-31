Впервые в мире. Бойцы ГУР уничтожили морским дроном вертолет РФ Ми-8 — видео

31 декабря украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили вражеский вертолет Ми-8 с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Украинские разведчики впервые в мире уничтожили вертолет ударным морским дроном

Как сообщают военные, операция прошла в акватории Черного моря вблизи мыса Тарханкут на территории временно оккупированного Крыма.

Морской дрон Magura V5 был оснащен ракетами Р-73 "SeeDragon", с помощью которых был поражен российский вертолет.

Также сообщается, что еще один вертолет противника получил серьезные повреждения, но смог вернуться на аэродром базирования.

Малыш раскрыл детали использования Sea Baby из РСЗО "Град"

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, впервые дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», был использован в декабре 2023 года.

Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся.

Ведь Sea Baby это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.