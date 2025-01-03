За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, протягом минулої ночі та зранку злочинна армія РФ випустила по Україні 93 ударних безпілотники типу Shahed та інших типів.
Головні тези:
- Українське ППО збило 60 ворожих безпілотників під час масованої нічної атаки РФ.
- Дронова атака окупантів призвела до постраждалих та матеріальних збитків на Донеччині, Чернігівщині та Київщині.
- У Дарницькому та Голосіївському районах Києва виникли пожежі внаслідок падіння уламків збитих дронів РФ.
- Серед постраждалих жінка з гострою реакцією на стрес, підліток з порізом, та чоловік, який загинув унаслідок поранення уламками БпЛА.
- В Сумах авіаудари окупантів призвели до поранень мирних жителів, але українські зенітники ліквідували 17 безпілотників.
Що відомо про результати роботи ППО під час дронової нічної атаки окупантів по Україні
Зазначається, що підрозділи ППО збили 60 ворожих БпЛА, ще 26 дронів, випущених окупаційною армією РФ не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.
Масовану дронову атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил.
Що відомо про наслідки ворожої нічної атаки по Україні
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків збитих дронів окупаційної армії РФ у Києві виникли пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах.
Під час нічної ворожої атаки на Київ поранення отримала одна жінка.
Водночас Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва.
За інформацією представників Київської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА на Київщині поранення отримали четверо людей, одна людина, на жаль, загинула.
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОДА Микола Калашник поінформував, що в одному з районів області від поранення уламками збитого БпЛА загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.
Ще в одному з населених пунктів на вулиці поранена жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні, вся необхідна медична допомога надається.
Окрім злочинна армія РФ завдала авіаудару по Сумах. Внаслідок цього поранення отримали мирні жителі.
Як повідомила місцева влада, над Сумською областю сьогодні, 3 січня, знищили сім ворожих дронів. З початку року зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників у небі над Сумською областю.
За даними ОВА, у Сумській громаді ушкоджено приватний житловий будинок внаслідок падіння уламків "Шахеда". Постраждалим надається допомога.
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