Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — є поранені

2 січня внаслідок обстрілу російським дроном маршрутки у Корабельному районі Херсона, за попередніми даними, поранення зазнали троє людей.
Головні тези:
- Російський дрон в Херсоні атакував маршрутку, в результаті чого поранено четверо людей.
- Серед постраждалих є водій та пасажири маршрутки, які отримали різноманітні травми.
- Слідство розпочало досудове розслідування щодо цієї воєнної злочинності.
- Потерпілі отримують необхідну медичну допомогу у лікарнях, зокрема з діагнозом вибухових травм та уламкових поранень.
- Військові обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії, що спричинило атаку на цивільний транспорт.
Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоні: що відомо
Постраждав водій та двоє пасажирів-чоловіків.
Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні. Наразі їм надають медичну допомогу.
За уточненими даними, внаслідок обстрілу маршрутки у Херсоні також постраждала 45-річна жінка.
Як зазначається, у 45-річної потерпілої діагностували вибухову травму та уламкові поранення обличчя. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.
За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії. Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами.
Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину.
У МВА зазначають, що автобус належить приватному підприємству-перевізнику.
Окупанти атакували з БпЛА Станіслав на Херсонщині
Під ворожий удар вдень 2 січня потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку.
У нього — вибухова травма, контузія, уламкові пораненні кінцівок та обличчя. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
До лікарні доставили ще одного постраждалого через атаку російського дрона у Станіславі.
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