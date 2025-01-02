Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — є поранені

Херсонська обласна прокуратура
Херсон

2 січня внаслідок обстрілу російським дроном маршрутки у Корабельному районі Херсона, за попередніми даними, поранення зазнали троє людей.

Головні тези:

  • Російський дрон в Херсоні атакував маршрутку, в результаті чого поранено четверо людей.
  • Серед постраждалих є водій та пасажири маршрутки, які отримали різноманітні травми.
  • Слідство розпочало досудове розслідування щодо цієї воєнної злочинності.
  • Потерпілі отримують необхідну медичну допомогу у лікарнях, зокрема з діагнозом вибухових травм та уламкових поранень.
  • Військові обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії, що спричинило атаку на цивільний транспорт.

Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоні: що відомо

Постраждав водій та двоє пасажирів-чоловіків.

Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні. Наразі їм надають медичну допомогу.

За уточненими даними, внаслідок обстрілу маршрутки у Херсоні також постраждала 45-річна жінка.

До лікарні звернулася жінка, яка постраждала через російський обстріл маршрутного таксі у Херсоні, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Як зазначається, у 45-річної потерпілої діагностували вибухову травму та уламкові поранення обличчя. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії. Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами.

Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину.

У МВА зазначають, що автобус належить приватному підприємству-перевізнику.

Окупанти атакували з БпЛА Станіслав на Херсонщині

Під ворожий удар вдень 2 січня потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку.

У нього — вибухова травма, контузія, уламкові пораненні кінцівок та обличчя. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

До лікарні доставили ще одного постраждалого через атаку російського дрона у Станіславі.

33-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, часткову ампутацію стопи, поранення ніг. Обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя.

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