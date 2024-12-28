Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Серед постраждалих — двоє дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Серед постраждалих — двоє дітей

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

Російські загарбники вдарили 28 грудня з артилерії по Білозерці на Херсонщині, постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей.

Головні тези:

  • Російські окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали шестеро людей, включаючи двоє дітей.
  • Жертви обстрілу, в тому числі 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка, отримали вибухові травми та черепно-мозкові ушкодження.
  • Наразі госпіталізовані також троє жінок та два чоловіки, які отримали різні види поранень під час ворожого обстрілу.
  • Кількість постраждалих зросла від восьми осіб через ворожий удар по Білозерці, що призвело до негайної медичної допомоги.

Окупанти обстріляли Білозерку: є постраждалі

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці. Нині відомо про трьох постраждалих. Серед них — двоє дітей — 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Начальник Херсонської ОВА

Він зазначив, що дітей «швидкою» доправили до лікарні.

Також після цього обстрілу госпіталізували 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї, нині йому надають необхідну допомогу.

Згодом Прокудін додав, що постраждали ще три жінки, які момент удару перебували в будинку.

У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні.

Близько 15.00 стало відомо, що до восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці.

Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Бригада «екстренки» доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Російський дрон атакував авто в Херсоні

Вранці 28 грудня росіяни з дрона скинули вибухівку на авто у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко

Поранений звернувся до медиків сам, його обстежують.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла вранці Херсон тисячею снарядів — що відомо про наслідки атаки
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ скинула КАБи на онкодиспансер у Херсоні
Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстрілює Херсонщину з артилерії та БпЛА — є поранені
Херсонська ОВА
Херсонщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?