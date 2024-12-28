Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Серед постраждалих — двоє дітей

Російські загарбники вдарили 28 грудня з артилерії по Білозерці на Херсонщині, постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей.

Окупанти обстріляли Білозерку: є постраждалі

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці. Нині відомо про трьох постраждалих. Серед них — двоє дітей — 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

Він зазначив, що дітей «швидкою» доправили до лікарні.

Також після цього обстрілу госпіталізували 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї, нині йому надають необхідну допомогу.

Згодом Прокудін додав, що постраждали ще три жінки, які момент удару перебували в будинку.

У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Поширити

Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні.

Близько 15.00 стало відомо, що до восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці.

Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Бригада «екстренки» доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Російський дрон атакував авто в Херсоні

Вранці 28 грудня росіяни з дрона скинули вибухівку на авто у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко

Поранений звернувся до медиків сам, його обстежують.