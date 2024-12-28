Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Серед постраждалих — двоє дітей

Російські загарбники вдарили 28 грудня з артилерії по Білозерці на Херсонщині, постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей.
Головні тези:
- Російські окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали шестеро людей, включаючи двоє дітей.
- Жертви обстрілу, в тому числі 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка, отримали вибухові травми та черепно-мозкові ушкодження.
- Наразі госпіталізовані також троє жінок та два чоловіки, які отримали різні види поранень під час ворожого обстрілу.
- Кількість постраждалих зросла від восьми осіб через ворожий удар по Білозерці, що призвело до негайної медичної допомоги.
Окупанти обстріляли Білозерку: є постраждалі
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що дітей «швидкою» доправили до лікарні.
Також після цього обстрілу госпіталізували 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї, нині йому надають необхідну допомогу.
Згодом Прокудін додав, що постраждали ще три жінки, які момент удару перебували в будинку.
Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні.
Близько 15.00 стало відомо, що до восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці.
Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Бригада «екстренки» доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
Російський дрон атакував авто в Херсоні
Вранці 28 грудня росіяни з дрона скинули вибухівку на авто у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко
Поранений звернувся до медиків сам, його обстежують.
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