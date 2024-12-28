Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. Среди пострадавших — двое детей

Российские захватчики ударили 28 декабря из артиллерии по Белозерке на Херсонщине, пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

Оккупанты обстреляли Белозерку: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Российские оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерке. Сейчас известно о трех пострадавших. Среди них двое детей — 16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. У парня диагностировали и обломочное ранение лба. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

Он отметил, что детей «скорой» доставили в больницу.

Также после этого обстрела госпитализировали 21-летнего мужчину с обломочным ранением шеи, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Впоследствии Прокудин добавил, что пострадали еще три женщины, которые находились в доме.

У двух пострадавших, 43 и 62 года, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Поделиться

Еще одна местная жительница получила взрывную травму и обломочное ранение предплечий. Ее доставили в больницу.

Около 15.00 стало известно, что к восьми увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара по Белозерке.

Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили двое мужчин, 51 и 52 лет.

Российский дрон атаковал авто в Херсоне

Утром 28 декабря россияне с дрона сбросили взрывчатку на авто в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко

Раненый обратился к медикам сам, его обследуют.