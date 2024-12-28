Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. Среди пострадавших — двое детей

Российские захватчики ударили 28 декабря из артиллерии по Белозерке на Херсонщине, пострадали восемь человек, в том числе двое детей.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Белозерку в Херсонской области, в результате двое детей получили серьезные травмы.
- Обстрел произошел 28 декабря из артиллерии, пострадавшие были доставлены в больницу с различными видами ранений, включая взрывные и черепно-мозговые повреждения.
- Среди пострадавших также трое женщин и двое мужчин, которые получили ранения во время вражеских обстрелов.
Оккупанты обстреляли Белозерку: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что детей «скорой» доставили в больницу.
Также после этого обстрела госпитализировали 21-летнего мужчину с обломочным ранением шеи, сейчас ему оказывают необходимую помощь.
Впоследствии Прокудин добавил, что пострадали еще три женщины, которые находились в доме.
Еще одна местная жительница получила взрывную травму и обломочное ранение предплечий. Ее доставили в больницу.
Около 15.00 стало известно, что к восьми увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара по Белозерке.
Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили двое мужчин, 51 и 52 лет.
Российский дрон атаковал авто в Херсоне
Утром 28 декабря россияне с дрона сбросили взрывчатку на авто в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко
Раненый обратился к медикам сам, его обследуют.
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