Россия обстреливает Херсонщину из артиллерии и БпЛА — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреливает Херсонщину из артиллерии и БпЛА — есть раненые

Херсонская ОВА
Херсонщина
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В результате российского обстрела Херсонщины 26 декабря пострадали четыре человека: пожилые супруги в Днепровском районе Херсона, 42-летний мужчина в поселке Камышаны, 83-летняя жительница Берислава.

Главные тезисы

  • Четыре человека пострадали от российских обстрелов на Херсонщине, включая пожилых супругов и местных жителей.
  • Медицинские работники оказывают помощь раненым и проводят обследование пострадавших.
  • Более 8700 абонентов остались без света из-за повреждения критической инфраструктуры во время обстрелов.

Армия РФ обстреливает Херсонщину, есть раненые

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Около 13:20 россияне атаковали из БПЛА Днепровский район Херсона.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с дрона 75-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Еще один пострадавший — 76-летний мужчина. У него — взрывная травма, контузия и обломочные ранения головы.

В МВА рассказали, что речь идет о пожилых супругах херсонцев.

Также в ОВА информируют, что из-за российских обстрелов Комышан пострадал местный житель. В результате вражеской атаки 42-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.

Бригада скорой оказала пострадавшему медпомощь на месте.

Около 14:30 из-за российских обстрелов Берислава пострадала пожилая женщина.

У 83-летней местной жительницы, которая в момент атаки находилась на улице, диагностировали взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Также из-за российских обстрелов сегодня в Белозерской общине без света остались восемь населенных пунктов. Повреждение объектов критической инфраструктуры привело к обесточиванию около 8700 абонентов. Аварийно-восстановительные работы запланированы на завтрашнее утро.

Россия продолжает терроризировать Херсон

Ночью 21 декабря российские захватчики нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне с авиации, сбросив сразу два КАБа.

О последней атаке врага рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Так сейчас смотрится онкодиспансер в Херсоне. Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому заведению из авиации, выпустив два КАБа.

По его словам, пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Несмотря на это указано, что здание онкодиспансера испытало значительные разрушения.

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