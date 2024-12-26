Россия обстреливает Херсонщину из артиллерии и БпЛА — есть раненые

В результате российского обстрела Херсонщины 26 декабря пострадали четыре человека: пожилые супруги в Днепровском районе Херсона, 42-летний мужчина в поселке Камышаны, 83-летняя жительница Берислава.
Главные тезисы
- Четыре человека пострадали от российских обстрелов на Херсонщине, включая пожилых супругов и местных жителей.
- Медицинские работники оказывают помощь раненым и проводят обследование пострадавших.
- Более 8700 абонентов остались без света из-за повреждения критической инфраструктуры во время обстрелов.
Армия РФ обстреливает Херсонщину, есть раненые
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Около 13:20 россияне атаковали из БПЛА Днепровский район Херсона.
Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с дрона 75-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В МВА рассказали, что речь идет о пожилых супругах херсонцев.
Также в ОВА информируют, что из-за российских обстрелов Комышан пострадал местный житель. В результате вражеской атаки 42-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.
Бригада скорой оказала пострадавшему медпомощь на месте.
Около 14:30 из-за российских обстрелов Берислава пострадала пожилая женщина.
У 83-летней местной жительницы, которая в момент атаки находилась на улице, диагностировали взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.
Россия продолжает терроризировать Херсон
Ночью 21 декабря российские захватчики нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне с авиации, сбросив сразу два КАБа.
О последней атаке врага рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Так сейчас смотрится онкодиспансер в Херсоне. Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому заведению из авиации, выпустив два КАБа.
По его словам, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
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