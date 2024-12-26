Росія обстрілює Херсонщину з артилерії та БпЛА — є поранені

Унаслідок російського обстрілу Херсонщини 26 грудня постраждали чотири людини: літнє подружжя у Дніпровському районі Херсона, 42-річний чоловік в селищі Комишани, 83-річна жителька Берислава.
Головні тези:
- Чотири людини постраждали від російського обстрілу Херсонщини, включно з літнім подружжям та місцевими жителями.
- У результаті атаки одна з 75-річних жінок дістала вибухову травму та контузію внаслідок скидання вибухівки з дрона.
- Близько 8700 абонентів залишилися без світла через пошкодження критичної інфраструктури під час російського обстрілу.
- Медичні працівники надають допомогу пораненим і вже проводять обстеження постраждалих.
- Аварійно-відновлювальні роботи заплановані на завтрашній ранок для відновлення світла в населених пунктах Херсонщини.
Армія РФ обстрілює Херсонщину, є поранені
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Близько 13:20 росіяни атакували із БпЛА Дніпровський район Херсона.
Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрона 75-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
У МВА розповіли, що йдеться про літнє подружжя херсонців.
Також в ОВА інформують, що через російський обстріл Комишан постраждав місцевий житель. Внаслідок ворожої атаки 42-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
Бригада «швидкої» надала потерпілому меддопомогу на місці.
Близько 14:30 через російський обстріл Берислава постраждала літня жінка.
У 83-річної місцевої жительки, яка в момент атаки перебувала на вулиці, діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Росія продовжує тероризувати Херсон
Уночі 21 грудня російські загарбники завдали удару по медичному закладу в Херсоні з авіації, скинувши одразу два КАБи.
Про останню атаку ворога розповів глава Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Так зараз виглядає онкодиспансер у Херсоні. Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши два КАБи.
За його словами, пацієнти та медичний персонал не постраждали.
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