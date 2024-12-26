Росія обстрілює Херсонщину з артилерії та БпЛА — є поранені

Унаслідок російського обстрілу Херсонщини 26 грудня постраждали чотири людини: літнє подружжя у Дніпровському районі Херсона, 42-річний чоловік в селищі Комишани, 83-річна жителька Берислава.

Армія РФ обстрілює Херсонщину, є поранені

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 13:20 росіяни атакували із БпЛА Дніпровський район Херсона.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрона 75-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Ще один постраждалий — 76-річний чоловік. У нього — вибухова травма, контузія та уламкові поранення голови. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Поширити

У МВА розповіли, що йдеться про літнє подружжя херсонців.

Також в ОВА інформують, що через російський обстріл Комишан постраждав місцевий житель. Внаслідок ворожої атаки 42-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Бригада «швидкої» надала потерпілому меддопомогу на місці.

Близько 14:30 через російський обстріл Берислава постраждала літня жінка.

У 83-річної місцевої жительки, яка в момент атаки перебувала на вулиці, діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також через російський обстріл сьогодні у Білозерській громаді без світла залишилися вісім населених пунктів. Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлення близько 8700 абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи заплановані на завтрашній ранок. Поширити

Росія продовжує тероризувати Херсон

Уночі 21 грудня російські загарбники завдали удару по медичному закладу в Херсоні з авіації, скинувши одразу два КАБи.

Про останню атаку ворога розповів глава Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Так зараз виглядає онкодиспансер у Херсоні. Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши два КАБи.

За його словами, пацієнти та медичний персонал не постраждали.