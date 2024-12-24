За словами керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, через обстріли злочинної армії РФ частина міста може бути знеструмлена.

Що відомо про наслідки обстрілів Херсону армією РФ

Зокрема, Мрочко зазначив, що внаслідок останніх обстрілів російських окупантів по Корабельному району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Згодом Мрочко уточнив, що про заживлення Шуменського мікрорайону буде повідомлено додатково.

Перебої з електрикою та водою і у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків рашистських ударів, — попередив також керівник Херсонської МВА. Поширити

Армія РФ атакувала Україну дронами. Як відпрацювала ППО

За інформацією Повітряних сил, протягом ночі на 24 грудня злочинна армія РФ випустила по Україні 60 ударних дронів, більшість з яких знешкодили підрозділи ППО.

з 10:00 23 грудня до 09:00 24 грудня 2024 року противник атакував 60 ударними дронами "Шахед" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Також відомо, що через протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.