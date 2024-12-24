По словам руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, из-за обстрелов преступной армии РФ часть города может быть обесточена.
Главные тезисы
- Обстрелы армии РФ привели к перебоям с электро- и водоснабжением в Херсоне, угрожая обесточиванию части города.
- Украинские силы ПВО и РЭБ успешно отразили атаку 60 ударными дронами РФ по различным направлениям, сбив 36 дронов и действуя оперативно.
- Шуменский микрорайон и Днепровский район Херсона оказались под угрозой полного обесточивания, аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий.
Что известно о последствиях обстрелов Херсона армией РФ
В частности, Мрочко отметил, что в результате последних обстрелов российских окупантов по Корабельному району в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Сейчас специалисты изучают объемы повреждений и, как только разрешит ситуация безопасности, они проведут аварийно-восстановительные работы.
Впоследствии Мрочко уточнил, что о заживлении Шуменского микрорайона будет уведомлено дополнительно.
Армия РФ атаковала Украину дронами. Как отработала ПВО
По информации Воздушных сил, в течение ночи на 24 декабря преступная армия РФ выпустила по Украине 60 ударных дронов, большинство из которых обезвредили подразделения ПВО.
с 10:00 23 декабря до 09:00 24 декабря 2024 противник атаковал 60 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 подтверждены избиения 36 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Также известно, что из-за противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.
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