Часть Херсона могут обесточить из-за обстрелов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Часть Херсона могут обесточить из-за обстрелов РФ

Роман Мрочко
Херсон
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По словам руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, из-за обстрелов преступной армии РФ часть города может быть обесточена.

Главные тезисы

  • Обстрелы армии РФ привели к перебоям с электро- и водоснабжением в Херсоне, угрожая обесточиванию части города.
  • Украинские силы ПВО и РЭБ успешно отразили атаку 60 ударными дронами РФ по различным направлениям, сбив 36 дронов и действуя оперативно.
  • Шуменский микрорайон и Днепровский район Херсона оказались под угрозой полного обесточивания, аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий.

Что известно о последствиях обстрелов Херсона армией РФ

В частности, Мрочко отметил, что в результате последних обстрелов российских окупантов по Корабельному району в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Сейчас специалисты изучают объемы повреждений и, как только разрешит ситуация безопасности, они проведут аварийно-восстановительные работы.

Впоследствии Мрочко уточнил, что о заживлении Шуменского микрорайона будет уведомлено дополнительно.

Перебои с электричеством и водой в Днепровском районе. Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов. Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий рашистских ударов, — предупредил также руководитель Херсонской МВА.

Армия РФ атаковала Украину дронами. Как отработала ПВО

По информации Воздушных сил, в течение ночи на 24 декабря преступная армия РФ выпустила по Украине 60 ударных дронов, большинство из которых обезвредили подразделения ПВО.

с 10:00 23 декабря до 09:00 24 декабря 2024 противник атаковал 60 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждены избиения 36 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Также известно, что из-за противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

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