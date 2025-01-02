Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — есть раненые

2 января в результате обстрела российским дроном маршрутки в Корабельном районе Херсона, по предварительным данным, ранения получили три человека.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне, в результате ранены четыре человека, включая водителя и пассажиров, получивших различные травмы.
- Досудебное расследование начато по факту совершения военного преступления.
- Акт военной агрессии российского дрона привел к ранению нескольких гражданских лиц в Херсоне, что требует мгновенной реакции со стороны властей.
Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоне: что известно
Пострадал водитель и двое пассажиров-мужчин.
Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения ног.
По уточненным данным, в результате обстрела маршрутки в Херсоне также пострадала 45-летняя женщина.
Как отмечается, у 45-летней пострадавшей диагностировали взрывную травму и обломочные ранения лица. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.
По данным следствия, 2 января около 10.45 российские военные обстреляли Корабельный район Херсона из артиллерии. Под обстрел попала маршрутка с пассажирами.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.
В МВА отмечают, что автобус принадлежит частному перевозчику.
Оккупанты атаковали с БпЛА Станислав на Херсонщине
Во вражеский удар днем 2 января попал 35-летний мужчина, находившийся во дворе дома.
У него взрывная травма, контузия, обломочные ранения конечностей и лицо. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.
В больницу доставили еще одного пострадавшего из-за атаки российского дрона в Станиславе.
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