Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — есть раненые

2 января в результате обстрела российским дроном маршрутки в Корабельном районе Херсона, по предварительным данным, ранения получили три человека.

Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоне: что известно

Пострадал водитель и двое пассажиров-мужчин.

Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения ног.

По уточненным данным, в результате обстрела маршрутки в Херсоне также пострадала 45-летняя женщина.

В больницу обратилась женщина, которая пострадала из-за российских обстрелов маршрутного такси в Херсоне, — говорится в сообщении Херсонской ОВА. Поделиться

Как отмечается, у 45-летней пострадавшей диагностировали взрывную травму и обломочные ранения лица. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.

По данным следствия, 2 января около 10.45 российские военные обстреляли Корабельный район Херсона из артиллерии. Под обстрел попала маршрутка с пассажирами.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

В МВА отмечают, что автобус принадлежит частному перевозчику.

Оккупанты атаковали с БпЛА Станислав на Херсонщине

Во вражеский удар днем 2 января попал 35-летний мужчина, находившийся во дворе дома.

У него взрывная травма, контузия, обломочные ранения конечностей и лицо. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

В больницу доставили еще одного пострадавшего из-за атаки российского дрона в Станиславе.