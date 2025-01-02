Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — есть раненые

Херсонская обласная прокуратура
Автобус
Читати українською

2 января в результате обстрела российским дроном маршрутки в Корабельном районе Херсона, по предварительным данным, ранения получили три человека.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне, в результате ранены четыре человека, включая водителя и пассажиров, получивших различные травмы.
  • Досудебное расследование начато по факту совершения военного преступления.
  • Акт военной агрессии российского дрона привел к ранению нескольких гражданских лиц в Херсоне, что требует мгновенной реакции со стороны властей.

Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоне: что известно

Пострадал водитель и двое пассажиров-мужчин.

Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения ног.

По уточненным данным, в результате обстрела маршрутки в Херсоне также пострадала 45-летняя женщина.

В больницу обратилась женщина, которая пострадала из-за российских обстрелов маршрутного такси в Херсоне, — говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Как отмечается, у 45-летней пострадавшей диагностировали взрывную травму и обломочные ранения лица. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.

По данным следствия, 2 января около 10.45 российские военные обстреляли Корабельный район Херсона из артиллерии. Под обстрел попала маршрутка с пассажирами.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

В МВА отмечают, что автобус принадлежит частному перевозчику.

Оккупанты атаковали с БпЛА Станислав на Херсонщине

Во вражеский удар днем 2 января попал 35-летний мужчина, находившийся во дворе дома.

У него взрывная травма, контузия, обломочные ранения конечностей и лицо. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

В больницу доставили еще одного пострадавшего из-за атаки российского дрона в Станиславе.

33-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, частичную ампутацию стопы, ранение ног. Оба потерпевших находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек
Херсонская ОВА
РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила КАБа на онкодиспансер в Херсоне
Херсонская ОВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. Среди пострадавших — двое детей
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?