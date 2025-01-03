Согласно данным американского военного эксперта Дэвида Акса, Украина делает все возможное, чтобы обеспечить себя мощными дальнобойными ракетами собственного производства, которые смогут атаковать даже столицу России. Больше всего надежд в Киеве возлагают на перспективную ракету "Трембиту".
Главные тезисы
- Украина делает все возможное, чтобы обеспечить себя мощными дальнобойными ракетами, которые смогут атаковать Москву.
- "Трембита" – новая украинская ракета, которая может стать символом автономности и огневой мощи.
- Украина имеет возможность изготовить тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной поддержки.
Украина не может рассчитывать только на помощь союзников
По убеждению Дэвида Акса, новая крылатая ракета "Трембита" может стать величайшим символом стремления Украины к автономности огневой мощи.
Он обращает внимание на то, что эта ракета длиной около двух метров и весом 90 килограммов. Известно, что она запускается с рампы.
Что также важно понимать, она имеет простой реактивный импульсный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло. Одно из главных преимуществ "Трембиты" — ее низкая стоимость — всего 10 тысяч долларов за единицу.
Главная цель — Москва
Как отмечает Дэвид Акс, "Трембита" способна нести 18-килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. В этом заключается главный нюанс, ведь пока она не способна долететь до российской столицы.
Несмотря на это, разработчики уже сосредоточились на создании ее более мощной версии, которая сможет преодолеть 650 километров и гарантированно добраться до Москвы.
Нельзя игнорировать тот факт, что у Украины есть возможность поставить на вооружение тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи.
По убеждению эксперта, шквал "Трембит" может стать настоящим шоком для российского ВПК, однако будет не слишком эффективным против подземных командных бункеров, по которым ВСУ наносят удары британскими ракетами Storm Shadow.
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