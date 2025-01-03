Украина готовится к ракетной атаке на Москву, но есть нюанс

Согласно данным американского военного эксперта Дэвида Акса, Украина делает все возможное, чтобы обеспечить себя мощными дальнобойными ракетами собственного производства, которые смогут атаковать даже столицу России. Больше всего надежд в Киеве возлагают на перспективную ракету "Трембиту".

Украина не может рассчитывать только на помощь союзников

По убеждению Дэвида Акса, новая крылатая ракета "Трембита" может стать величайшим символом стремления Украины к автономности огневой мощи.

В ожидании того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много, — пишет эксперт. Поделиться

Он обращает внимание на то, что эта ракета длиной около двух метров и весом 90 килограммов. Известно, что она запускается с рампы.

Что также важно понимать, она имеет простой реактивный импульсный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло. Одно из главных преимуществ "Трембиты" — ее низкая стоимость — всего 10 тысяч долларов за единицу.

Украинская ракета "Трембита" (Фото: скриншот)

Главная цель — Москва

Как отмечает Дэвид Акс, "Трембита" способна нести 18-килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. В этом заключается главный нюанс, ведь пока она не способна долететь до российской столицы.

Несмотря на это, разработчики уже сосредоточились на создании ее более мощной версии, которая сможет преодолеть 650 километров и гарантированно добраться до Москвы.

Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно обойдется в более чем 10 000 долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Для сравнения, ракета ATACMS, летящая максимум на 300 км, стоит более 1 миллиона долларов. Поделиться

Нельзя игнорировать тот факт, что у Украины есть возможность поставить на вооружение тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи.