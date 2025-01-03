Як зупинити війну Путіна. Аналітики запропонували потужний інструмент

На переконання експертів інформаційної агенції Bloomberg, щоб врешті-решт зупинити загарбницьку війну Росії проти України, потрібно реально посилити нафтові санкції.

Потужні санкції дійсно можуть зупинити Путіна

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що спочатку обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів мало позитивний ефект, адже доходи Кремля дійсно скорочувалися.

Однак диктатор Путін все одно знайшов спосіб обійти санкції й з цією метою використав російський "тіньовий" флот.

Не можна також ігнорувати той факт, що КНР, Індія і Туреччина не зупиняють бурхливий бізнес із переробки російської нафти на авіаційне пальне та інші нафтопродукти, які потім легально продають у країни Європейського Союзу, США та інші регіони.

Введення санкцій проти більшої кількості тіньових танкерів має обмежити їхню загальну кількість, доступну Володимиру Путіну. Однак, щоб домогтися реального ефекту, західним країнам доведеться націлитися на покупців, включно з нафтопереробними компаніями, які купують нафту за цінами, вищими за граничні, і фінансовими інститутами, що сприяють таким покупкам. Поширити

Які проблеми можуть виникнути

За словами аналітиків, насамперед йдеться про дипломатичні виклики. До прикладу, Індія, яку Штати вважають своїм безпековим союзником, уже розлючена через необхідність дотримання американських санкцій щодо Ірану та інших країн.

Ба більше, офіційний Пекін не приховує, що готовий відповісти на обмеження Вашингтона.

Надання компаніям і банкам розумного терміну для вжиття заходів, перш ніж вони потраплять під вторинні санкції, може послабити деякі тертя. Тим часом ЄС повинен стандартизувати правозастосовчі заходи, які відрізняються в різних країнах-членах, і забезпечити виділення достатніх ресурсів на ці цілі. Поширити

Експерти звертають увагу на те, що вимога до судновласників подавати більш докладні документи з розбивкою за різними послугами ускладнить їх фальсифікацію.