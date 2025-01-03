Удари по ядерних об'єктах. Що відомо про таємні переговори Байдена і Саллівана

Як вдалося дізнатися журналістам, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив американському лідеру Джо Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану.

США розглядали превентивний удар по Ірану

Від своїх інсайдерів медіа дізналося, що перемовини з цього приводу відбулися під час зустрічі кілька тижнів тому, яка до цього часу трималася в таємниці.

Джо Байден не підтримав ідею Саллівана, хоча обговорював різні варіанти і сценарії розвитку подій. Станом на сьогодні президент США не зміг ухвалити жодного остаточного рішення.

За словами анонімного джерела, ці таємні перемовини не були наслідком отримання нових розвідданих.

Ця зустріч була частиною обговорення "розважливого планування сценарію" того, як США повинні реагувати, якщо Іран здійснить такі кроки, як збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня. Поширити

Що цікаво, деякі інсайдери в оточенні Байдена запевняють, що нові провокації з боку Тегерана можуть підштовхнути президента США до завдання удару.

Що замислив Іран

Офіційний Тегеран доволі довго заперечував, що має намір створити ядерну зброю, і публічно брехав, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.

Попри це, нещодавно чинна та колишня влада заявили про можливість зміни ядерної доктрини Ірану.

Ядерна програма Ірану значно просунулася вперед за час перебування Байдена на посаді президента, в результаті чого Іран де-факто набув статусу "ядерної порогової держави". Поширити

Що важливо розуміти. країна вже встигла підвищити рівень збагачення урану до 60%, що досить близько до рівня 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї.

Цілком можливо, що сучасні іранські центрифуги досягнуть цього за лічені дні.