Удары по ядерным объектам. Что известно о тайных переговорах Байдена и Салливана

Как удалось узнать журналистам, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил американскому лидеру Джо Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана.

США рассматривали превентивный удар по Ирану

От своих инсайдеров медиа узнало, что переговоры по этому поводу состоялись во время встречи несколько недель назад, которая до сих пор держалась в тайне.

Джо Байден не поддержал идею Салливана, хотя обсуждал разные варианты и сценарии развития событий. По состоянию на сегодняшний день президент США не смог принять ни одного окончательного решения.

По словам анонимного источника, эти тайные переговоры не являлись следствием получения новых разведданных.

Эта встреча была частью обсуждения "разумного планирования сценария" того, как США должны реагировать, если Иран предпримет такие шаги, как обогащение урана до 90% чистоты до 20 января. Поделиться

Что интересно, некоторые инсайдеры в окружении Байдена уверяют, что новые провокации со стороны Тегерана могут подтолкнуть президента США к нанесению удара.

Что задумал Иран

Официальный Тегеран довольно долго отрицал, что намерен создать ядерное оружие, и публично врал, что его ядерная программа имеет исключительно гражданское назначение.

Несмотря на это, недавно действующие и бывшие власти заявили о возможности изменения ядерной доктрины Ирана.

Ядерная программа Ирана значительно продвинулась вперед за время пребывания Байдена на посту президента, в результате чего Иран де-факто приобрел статус "ядерного порогового государства". Поделиться

Что важно понимать, страна уже успела повысить уровень обогащения урана до 60%, что достаточно близко к уровню 90%, необходимого для производства ядерного оружия.

Вполне возможно, что современные иранские центрифуги достигнут этого за считанные дни.