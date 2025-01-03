Как остановить войну Путина. Аналитики предложили мощный инструмент

По убеждению экспертов информационного агентства Bloomberg, чтобы наконец остановить захватническую войну России против Украины, нужно реально усилить нефтяные санкции.
Главные тезисы
- Необходимо ограничить российский теневой флот и ввести санкции против переработчиков нефти, поддерживающих режим Путина.
- Дипломатические вызовы, в частности, со стороны Индии и Китая, могут осложнить этот процесс для Запада.
- Ужесточенные санкции подтолкнут Путина к завершению войны, но он все равно будет искать способы обойти их.
Мощные санкции действительно могут остановить Путина
Иностранные аналитики обращают внимание на то, что первоначально ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов имело положительный эффект, ведь доходы Кремля действительно сокращались.
Однако диктатор Путин все равно нашел способ обойти санкции и с этой целью использовал российский "теневой" флот.
Нельзя также игнорировать тот факт, что КНР, Индия и Турция не останавливают бурный бизнес по переработке российской нефти в авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые затем легально продают в страны Европейского Союза, США и другие регионы.
Какие проблемы могут возникнуть
По словам аналитиков, в первую очередь речь идет о дипломатических вызовах. К примеру, Индия, которую Штаты считают своим союзником, уже взбешена из-за необходимости соблюдения американских санкций в отношении Ирана и других стран.
Более того, официальный Пекин не скрывает, что готов ответить на ограничение Вашингтона.
Эксперты обращают внимание на то, что требование к судовладельцам подавать более подробные документы с разбивкой по разным услугам усложнит их фальсификацию.
Конечно, это не означает, что Москва не попытается обойти усиленные санкции Запада, однако они все равно существенно повысят стоимость войны для Путина и подтолкнут его к завершению войны.
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