Как остановить войну Путина. Аналитики предложили мощный инструмент
Категория
Экономика
Дата публикации

Как остановить войну Путина. Аналитики предложили мощный инструмент

Путин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

По убеждению экспертов информационного агентства Bloomberg, чтобы наконец остановить захватническую войну России против Украины, нужно реально усилить нефтяные санкции.

Главные тезисы

  • Необходимо ограничить российский теневой флот и ввести санкции против переработчиков нефти, поддерживающих режим Путина.
  • Дипломатические вызовы, в частности, со стороны Индии и Китая, могут осложнить этот процесс для Запада.
  • Ужесточенные санкции подтолкнут Путина к завершению войны, но он все равно будет искать способы обойти их.

Мощные санкции действительно могут остановить Путина

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что первоначально ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов имело положительный эффект, ведь доходы Кремля действительно сокращались.

Однако диктатор Путин все равно нашел способ обойти санкции и с этой целью использовал российский "теневой" флот.

Нельзя также игнорировать тот факт, что КНР, Индия и Турция не останавливают бурный бизнес по переработке российской нефти в авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые затем легально продают в страны Европейского Союза, США и другие регионы.

Введение санкций против большего количества теневых танкеров должно ограничить их общее количество, доступное Владимиру Путину. Однако, чтобы добиться реального эффекта, западным странам придется нацелиться на покупателей, включая нефтеперерабатывающие компании, покупающие нефть по ценам выше предельных и финансовым институтам, способствующим таким покупкам.

Какие проблемы могут возникнуть

По словам аналитиков, в первую очередь речь идет о дипломатических вызовах. К примеру, Индия, которую Штаты считают своим союзником, уже взбешена из-за необходимости соблюдения американских санкций в отношении Ирана и других стран.

Более того, официальный Пекин не скрывает, что готов ответить на ограничение Вашингтона.

Предоставление компаниям и банкам разумного срока для принятия мер, прежде чем они попадут под вторичные санкции, может ослабить некоторые трения. Между тем, ЕС должен стандартизировать правоприменительные меры, отличающиеся в разных странах-членах, и обеспечить выделение достаточных ресурсов на эти цели.

Эксперты обращают внимание на то, что требование к судовладельцам подавать более подробные документы с разбивкой по разным услугам усложнит их фальсификацию.

Конечно, это не означает, что Москва не попытается обойти усиленные санкции Запада, однако они все равно существенно повысят стоимость войны для Путина и подтолкнут его к завершению войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал мощный козырь Украины и тактическую ошибку Путина
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Удары по ядерным объектам. Что известно о тайных переговорах Байдена и Салливана
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовится к ракетной атаке на Москву, но есть нюанс
Кремль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?