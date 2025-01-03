Как остановить войну Путина. Аналитики предложили мощный инструмент

По убеждению экспертов информационного агентства Bloomberg, чтобы наконец остановить захватническую войну России против Украины, нужно реально усилить нефтяные санкции.

Мощные санкции действительно могут остановить Путина

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что первоначально ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов имело положительный эффект, ведь доходы Кремля действительно сокращались.

Однако диктатор Путин все равно нашел способ обойти санкции и с этой целью использовал российский "теневой" флот.

Нельзя также игнорировать тот факт, что КНР, Индия и Турция не останавливают бурный бизнес по переработке российской нефти в авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые затем легально продают в страны Европейского Союза, США и другие регионы.

Введение санкций против большего количества теневых танкеров должно ограничить их общее количество, доступное Владимиру Путину. Однако, чтобы добиться реального эффекта, западным странам придется нацелиться на покупателей, включая нефтеперерабатывающие компании, покупающие нефть по ценам выше предельных и финансовым институтам, способствующим таким покупкам. Поделиться

Какие проблемы могут возникнуть

По словам аналитиков, в первую очередь речь идет о дипломатических вызовах. К примеру, Индия, которую Штаты считают своим союзником, уже взбешена из-за необходимости соблюдения американских санкций в отношении Ирана и других стран.

Более того, официальный Пекин не скрывает, что готов ответить на ограничение Вашингтона.

Предоставление компаниям и банкам разумного срока для принятия мер, прежде чем они попадут под вторичные санкции, может ослабить некоторые трения. Между тем, ЕС должен стандартизировать правоприменительные меры, отличающиеся в разных странах-членах, и обеспечить выделение достаточных ресурсов на эти цели. Поделиться

Эксперты обращают внимание на то, что требование к судовладельцам подавать более подробные документы с разбивкой по разным услугам усложнит их фальсификацию.