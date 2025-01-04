Це станеться уперше в історії. Трамп бідкається через майбутню інавгурацію

Майбутній президент США Дональд Трамп невдоволений тим, що у день його інавгурації, 20 січня, національні прапори будуть приспущені. Що важливо розуміти, це станеться вперше в історії через триваючий траур у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера.

Що відомо про смерть Джиммі Картера

Журналісти звертають увагу на те, що американські національні прапори за розпорядженням чинного президента Джо Байдена залишаються приспущеними у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера 29 грудня, що є традицією.

Що важливо розуміти, тривалість трауру сягає 30 днів, тож на нього припадає і дата інавгурації Трампа.

Не можна також проігнорувати той факт, що Джиммі Картер, який був президентом США у 1977-1981 роках, став рекордним довгожителем серед президентів Сполучених Штатів.

Він помер 29 грудня 2024 року у 100-річному віці.

Джиммі Картер (Фото: flickr.com)

Трамп знайшов новий привід для обурення

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social висловив жаль у зв’язку з таким збігом обставин.

За словами останнього, усі демократи начебто "збуджені" від того, що американський прапор може бути приспущений під час його інавгурації.

Вони думають, що це щось чудове і дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну і думають лише про себе. Дональд Трамп Майбутній президент США

Республіканець звернув увагу на те, що це буде першим випадком, коли під час вступу на посаду нового президента прапори будуть приспущені.

Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться, — поскаржився політик. Поширити

Як стверджує спікерка Білого дому Карін Жан-П’єр, наразі планів переглядати рішення про траур немає.