Це станеться уперше в історії. Трамп бідкається через майбутню інавгурацію

Майбутній президент США Дональд Трамп невдоволений тим, що у день його інавгурації, 20 січня, національні прапори будуть приспущені. Що важливо розуміти, це станеться вперше в історії через триваючий траур у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера.
Головні тези:
- Приспущення національних прапорів у день інавгурації стане унікальною подією в історії США.
- Дональд Трамп висловив обурення на тлі ситуації, що склалася, а також накинувся на демократів.
Що відомо про смерть Джиммі Картера
Журналісти звертають увагу на те, що американські національні прапори за розпорядженням чинного президента Джо Байдена залишаються приспущеними у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера 29 грудня, що є традицією.
Що важливо розуміти, тривалість трауру сягає 30 днів, тож на нього припадає і дата інавгурації Трампа.
Не можна також проігнорувати той факт, що Джиммі Картер, який був президентом США у 1977-1981 роках, став рекордним довгожителем серед президентів Сполучених Штатів.
Він помер 29 грудня 2024 року у 100-річному віці.
Трамп знайшов новий привід для обурення
Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social висловив жаль у зв’язку з таким збігом обставин.
За словами останнього, усі демократи начебто "збуджені" від того, що американський прапор може бути приспущений під час його інавгурації.
Республіканець звернув увагу на те, що це буде першим випадком, коли під час вступу на посаду нового президента прапори будуть приспущені.
Як стверджує спікерка Білого дому Карін Жан-П’єр, наразі планів переглядати рішення про траур немає.
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