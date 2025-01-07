Вступление Украины в НАТО. Трамп выступил с новым скандальным заявлением

Будущий президент США Дональд Трамп посетовал, что действующий американский лидер Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО. Более того, республиканец добавил, что "может понять чувства" России по этому поводу.

Трамп снова обвиняет Байдена, а не Путина в начале войны

По убеждению будущего главы Белого дома, именно вопрос присоединения Украины к Альянсу был "существенной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы — ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу, — цинично заявил Дональд Трамп. Поделиться

Представители медиа попросили республиканца объяснить, когда именно Штаты отрицали возможность вступления Украины в НАТО.

По мнению политика, это якобы "было всегда понятно".

На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а затем Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО". Дональд Трамп Будущий президент США

Трамп дал Украине громкое обещание

Недавно будущий глава Белого дома четко дал понять, что не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

По словам политика, он планирует использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

Я хочу достичь соглашения, — сказал он, — и единственный способ достичь соглашения — это не бросать Украину. Поделиться

Более того, республиканец публично признал, что остановить войну, которую ведет Россия, оказалось не так просто, как ему раньше казалось.