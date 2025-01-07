Вступление Украины в НАТО. Трамп выступил с новым скандальным заявлением

Будущий президент США Дональд Трамп посетовал, что действующий американский лидер Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО. Более того, республиканец добавил, что "может понять чувства" России по этому поводу.
Главные тезисы
- Трамп возмущен тем, что Байден дал шанс Украине вступить в НАТО.
- Будущий президент США планирует использовать поддержку Украины как рычаг в переговорах с Россией для прекращения войны.
- Он признал, что остановка боевых действий является сложной задачей.
Трамп снова обвиняет Байдена, а не Путина в начале войны
По убеждению будущего главы Белого дома, именно вопрос присоединения Украины к Альянсу был "существенной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".
Представители медиа попросили республиканца объяснить, когда именно Штаты отрицали возможность вступления Украины в НАТО.
По мнению политика, это якобы "было всегда понятно".
Трамп дал Украине громкое обещание
Недавно будущий глава Белого дома четко дал понять, что не собирается бросать Украину на произвол судьбы.
По словам политика, он планирует использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.
Более того, республиканец публично признал, что остановить войну, которую ведет Россия, оказалось не так просто, как ему раньше казалось.
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