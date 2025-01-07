Вступление Украины в НАТО. Трамп выступил с новым скандальным заявлением
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Вступление Украины в НАТО. Трамп выступил с новым скандальным заявлением

Трамп
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Источник:  Европейская правда

Будущий президент США Дональд Трамп посетовал, что действующий американский лидер Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО. Более того, республиканец добавил, что "может понять чувства" России по этому поводу.

Главные тезисы

  • Трамп возмущен тем, что Байден дал шанс Украине вступить в НАТО.
  • Будущий президент США планирует использовать поддержку Украины как рычаг в переговорах с Россией для прекращения войны.
  • Он признал, что остановка боевых действий является сложной задачей.

Трамп снова обвиняет Байдена, а не Путина в начале войны

По убеждению будущего главы Белого дома, именно вопрос присоединения Украины к Альянсу был "существенной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы — ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу, — цинично заявил Дональд Трамп.

Представители медиа попросили республиканца объяснить, когда именно Штаты отрицали возможность вступления Украины в НАТО.

По мнению политика, это якобы "было всегда понятно".

На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а затем Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

Трамп дал Украине громкое обещание

Недавно будущий глава Белого дома четко дал понять, что не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

По словам политика, он планирует использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

Я хочу достичь соглашения, — сказал он, — и единственный способ достичь соглашения — это не бросать Украину.

Более того, республиканец публично признал, что остановить войну, которую ведет Россия, оказалось не так просто, как ему раньше казалось.

Ближний Восток — проблема, с которой легче справиться, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Число погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. Происходящее — безумие.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

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