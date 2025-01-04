Согласно данным издания The Times, будущий президент США Дональд Трамп до сих пор не выбрал стратегию для завершения войны России против Украины. По мнению журналистов, именно это дает команде Владимира Зеленского люфт времени, чтобы перетянуть республиканца на свою сторону.

У Украины есть шанс, чтобы убедить Трампа

Журналисты пришли к выводу, что сейчас Украина вовсю пытается "очаровать" Трампа и доказать ему, что соглашение с Путиным обойдется США дорого в долгосрочной перспективе.

Что важно понимать, согласно закону, известному как Акт Логана, будущие администрации не имеют никакого права вести политику с иностранными партнерами.

Но, ни для кого не секрет, что команда Дональда Трампа активно обсуждает свою стратегию с Украиной, а Киев получил уникальную возможность влиять на процесс создания плана.

Так, уже несколько недель доверенные лица президента Владимира Зеленского отправляются уговаривать окружение Дональда Трампа в Вашингтоне. При этом некоторые инициативы оказались достаточно неожиданными. В частности, глава комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Поделиться

Более того, как известно, украинский лидер предложил США совместные инвестиции в разработку природных ресурсов Украины в рамках своего плана победы.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: president.gov.ua)

Чего ждать от России

Редакция издания обращает внимание на то, что пока страна-агрессор РФ не демонстрирует никаких признаков того, что готова обсуждать мирные соглашения.

Единственное, чего действительно пытается добиться российский диктатор Владимир Путин — полной капитуляции Украины.

На этом фоне ключевая цель команды Трампа заключается не только в том, чтобы стать посредником в заключении перемирия, но и в том, чтобы вынудить нелегитимного главу Кремля сесть за стол переговоров.

Что интересно, Путин упорно продолжает игнорировать тот факт, что экономика РФ сталкивается с растущим количеством проблем, а стимул, созданный резким ростом военного производства, ослабевает.