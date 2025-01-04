Мощная стратегия. Как Байден обхитрил Путина ради Украины

Издание Foreign Affairs обращает внимание на то, что действующий американский лидер Джо Байден использовал хитрую и мощную стратегию, которая называется "нарезанием салями", чтобы спасти Украину от поражения и не допустить эскалации со стороны России.

Стратегия Байдена была действительно эффективной

Что важно понимать, упомянутая стратегия "нарезания салями" заключалась в том, чтобы оказывать помощь Украину умеренно и взвешенно — таким образом, "красные линии" Путина подрывали малыми шагами.

На этом фоне любое существенное возмездие со стороны Кремля становилось необоснованным.

Аналитики не скрывают, что указанная стратегия не принесла громких побед, на которые многие надеялись, однако она дала возможность Украине выстоять и не столкнуться с жесткими решениями Москвы, например, ядерным ударом.

Ни для кого не секрет, что многие критики до сих пор жалуются на то, что Байден переоценил риск эскалации.

Однако на самом деле это не так, поскольку Путин уже рассматривал ядерный сценарий во время войны против Украины и его от такого решения отговорил Китай.

Байден думал не только об Украине

Действующий президент США никогда не считал все заявления Путина блефом, поэтому действовал крайне осторожно.

Он сделал все возможное, чтобы отразить попытки российского диктатора переопределить пороги эскалации, которые могли бы создать опасный прецедент для будущего.

Журналисты еще раз напоминают, что война касается не только Украины или международного порядка, основанного на правилах.

Она также касается того, как Соединенные Штаты и Запад в более широком смысле должны думать о порогах эскалации в новую эпоху соперничества великих государств, часто имеющую мало общего с холодной войной. Поделиться

Как отмечает редакция издания, сегодня никто не может отрицать тот факт, что Байден медленно и осторожно добился успеха в уничтожении "красных линий" Путина и спас Украину от поражения.