Видання Foreign Affairs звертає увагу на те, що чинний американський лідер Джо Байден використав хитру та потужну стратегію, яка називається "нарізанням салямі", щоб врятувати Україну від поразки та не допустити ескалації з боку Росії.

Стратегія Байдена була справді ефективною

Що важливо розуміти, згадана стратегія "нарізання салямі" полягала в тому, щоб надавати допомогу Україну помірно та зважено — таким чином "червоні лінії" Путіна підривали малими кроками.

На цьому тлі будь-яка суттєва відплата з боку Кремля ставала необґрунтованою.

Аналітики не приховують, що вказана стратегія не принесла гучних перемог, на які багато хто сподівався, однак вона дала можливість Україні вистояти і й не стикнутися з жорсткими рішеннями Москви, до прикладу, ядерним ударом.

Ні для кого не секрет, що чимало критиків досі скаржаться на те, що Байден переоцінив ризик ескалації.

Однак насправді це не так, оскільки Путін уже розглядав ядерний сценарій під час війни проти України, та його від такого рішення відмовив Китай.

Байден думав не лише про Україну

Чинний президент США ніколи не вважав всі заяви Путіна блефом, тому діяв вкрай обережно.

Він зробив все можливе, щоб відбити спроби російського диктатора перевизначити пороги ескалації, які могли б створити небезпечний прецедент для майбутнього.

Журналісти вкотре нагадують, що війна стосується не лише України чи міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Вона також стосується того, як Сполучені Штати і Захід у ширшому сенсі мають думати про пороги ескалації в нову епоху суперництва великих держав, яка часто має мало спільного з холодною війною. Поширити

Як зазначає редакція видання, сьогодні ніхто не може заперечувати той факт, що Байден повільно, обережно й обачно досяг успіху в знищенні "червоних ліній" Путіна й врятував Україну від поразки.