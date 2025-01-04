Путін хотів вдарити по Україні ядерною зброєю — хто його зупинив

Російський диктатор Володимир Путін мав намір застосувати проти України ядерну зброю, однак Китаю вдалося відмовити його від цього плану.

Китай врятував Україну від ядерного удару

З неочікуваною заявою з цього приводу виступив шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен.

За словами останнього, Штати були "дуже стурбовані" тим, що Путін почав розглядати ядерний варіант.

Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого... У нас є підстави вважати, що Китай сказав Росії: "Не роби цього". Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Американський дипломат зазначив, що подібна динаміка могла мати місце, коли США сказали Китаю, що Путін планує запустити ядерну зброю в космос.

На переконання держсекретаря, диктатор Путін уже зазнав стратегічної поразки в Україні.

Ентоні Блінкен також звернув увагу на те, що станом на сьогодні НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли.

Як стверджує дипломат, команда Джо Байдена ніколи не зволікала з наданням зброї Україні, а просто намагалася врахувати усі ризики та фактори, до прикладу, здатність України експлуатувати і обслуговувати американські системи.

Путін оновив ядерну доктрину

19 листопада нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким затвердив оновлену ядерну доктрину країни.

Що важливо розуміти, з-поміж оновлених умов застосування ядерної зброї тепер вказано запуск балістичних ракет по території країни-агресорки.

У документі йдеться про те, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.

Окрім того, наголошується, що РФ може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.

Фото — росЗМІ

Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з доктриною, ухвалює виключно диктатор Володимир Путін.