Путін хотів вдарити по Україні ядерною зброєю — хто його зупинив

Російський диктатор Володимир Путін мав намір застосувати проти України ядерну зброю, однак Китаю вдалося відмовити його від цього плану.
Головні тези:
- Китай відмовив Путіну від застосування ядерної зброї проти України, рятувавши країну від потенційного удару.
- Штати були стурбовані тим, що диктатор розглядав такий сценарій ведення війни.
- Блінкен нагадав, що Путін уже зазнав стратегічної поразки в Україні.
Китай врятував Україну від ядерного удару
З неочікуваною заявою з цього приводу виступив шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен.
За словами останнього, Штати були "дуже стурбовані" тим, що Путін почав розглядати ядерний варіант.
Американський дипломат зазначив, що подібна динаміка могла мати місце, коли США сказали Китаю, що Путін планує запустити ядерну зброю в космос.
На переконання держсекретаря, диктатор Путін уже зазнав стратегічної поразки в Україні.
Ентоні Блінкен також звернув увагу на те, що станом на сьогодні НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли.
Як стверджує дипломат, команда Джо Байдена ніколи не зволікала з наданням зброї Україні, а просто намагалася врахувати усі ризики та фактори, до прикладу, здатність України експлуатувати і обслуговувати американські системи.
Путін оновив ядерну доктрину
19 листопада нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким затвердив оновлену ядерну доктрину країни.
Що важливо розуміти, з-поміж оновлених умов застосування ядерної зброї тепер вказано запуск балістичних ракет по території країни-агресорки.
У документі йдеться про те, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.
Окрім того, наголошується, що РФ може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.
Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з доктриною, ухвалює виключно диктатор Володимир Путін.
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