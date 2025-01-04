Дрони атакували одразу кілька областей Росії — відео

Вранці 4 січня Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення протягом ночі 16 українських безпілотників, зокрема над Ленінградською областю.
Головні тези:
- У Росії підтвердили факт атаки безпілотників у різних областях країни.
- Дрони були виявлені над Ленінградською, Брянською, Смоленською, Бєлгородською та Псковською областями.
- За попередніми даними, міг бути уражений завод російського оборонно-промислового комплексу.
У Росії прогриміла нова “бавовна”
Про атаку на Ленінградську область перши повідомив ставленик Кремля в регіоні Дрозденко.
За його словами, у районі Лузької губи Фінської затоки було виявлено БПЛА.
Згодом у Міноборони РФ почали стверджувати, що 10 із 16 дронів їхня ППО начебто знищила над Брянською областю, 3 — над Смоленською, по одному над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.
Однак жодних підтверджень своїм словам російське оборонне відомство традиційно не надало.
За словами місцевих мешканців, вибухи лунали у місті Сафоново, що на Смоленщині.
Там міг бути уражений завод російського оборонно-промислового комплексу.
У російських летовищ знову проблеми
Пізніше з'явилася інформація про те, що в аеропорту Пулково в Петербурзі знову введено обмеження на польоти.
Ці дані уже підтвердили представники Росавіації.
Що важливо розуміти, раніше аеропорт вже закривали 4 грудня вночі під час атаки БПЛА, писали місцеві ЗМІ.
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