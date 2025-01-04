Дрони атакували одразу кілька областей Росії — відео

Вранці 4 січня Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення протягом ночі 16 українських безпілотників, зокрема над Ленінградською областю.

У Росії прогриміла нова “бавовна”

Про атаку на Ленінградську область перши повідомив ставленик Кремля в регіоні Дрозденко.

За його словами, у районі Лузької губи Фінської затоки було виявлено БПЛА.

Для протидії використані сили та засоби ППО Міністерства оборони РФ. Безпілотника знищено. Руйнувань та постраждалих немає, — йдеться в заяві губернатора. Поширити

Згодом у Міноборони РФ почали стверджувати, що 10 із 16 дронів їхня ППО начебто знищила над Брянською областю, 3 — над Смоленською, по одному над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.

Однак жодних підтверджень своїм словам російське оборонне відомство традиційно не надало.

За словами місцевих мешканців, вибухи лунали у місті Сафоново, що на Смоленщині.

Там міг бути уражений завод російського оборонно-промислового комплексу.

У російських летовищ знову проблеми

Пізніше з'явилася інформація про те, що в аеропорту Пулково в Петербурзі знову введено обмеження на польоти.

Ці дані уже підтвердили представники Росавіації.

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні з 07:45 МСК на роботу петербурзького аеропорту Пулково введено тимчасові обмеження. Екіпажі ЗС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів — це головний пріоритет, — заявили вони. Поширити

Що важливо розуміти, раніше аеропорт вже закривали 4 грудня вночі під час атаки БПЛА, писали місцеві ЗМІ.