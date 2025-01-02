У Мінторгівлі США заявили про розгляд нових правил з обмеження або заборони використання безпілотників китайського виробництва на території країни.

Що відомо про наміри США щодо заборони використання китайських безпілотників

Зазначається, що обмеження або заборону можуть ввести з міркувань національної безпеки.

У Міністерстві торгівлі підкреслили, що чекають на коментарі громадськості до 4 березня щодо потенційних нових правил захисту ланцюга постачання безпілотників.

Представники відомства наголошують, що загрози з боку Росії та Китаю можуть надати противникам США можливість віддаленого доступу до цих дронів та маніпулювання ними, що своєю чергою, створює загрозу витоку конфіденційних даних США.

Дрон китайського виробництва

У вересні минулого року глава Мінторгівлі Джина Раймондо зазначила, що відомство може ввести обмеження, аналогічні тим, які забороняють ввезення у США транспортних засобів китайського виробництва.

При цьому ключова увага приділятиметься дронам з китайським і російським обладнанням, чіпами та програмним забезпеченням.

У листопаді у коментарі журналістам видання Раймондо зазначила, що розробка нових правил має бути завершена до 20 січня 2025 року.

Рішення про написання нових правил, що обмежують або забороняють китайські дрони, буде прийнято адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа

Що відомо про обмеження Китаєм продажу дронів

Влада КНР прийняла рішення щодо значного обмеження продажу безпілотників та компонентів до них, що може суттєво вплинути на хід розв'язаної Росією злочинної війни проти України, де дрони відіграють ключову роль.

Китайські компанії з виробництва БпЛА на тлі нового торгівельного конфлікту зі США вже почали обмежувати поставки ключових компонентів для безпілотників, зокрема, двигунів, батарей та контролерів польоту на американський та європейський ринки.

Співрозмовники видання зазначають, що за цим послідують ще більш жорсткі експортні обмеження із вимогами отримання ліцензій або інформування уряду про запланові поставки.