В Минторговли США заявили о рассмотрении новых правил по ограничению или запрету использования беспилотников китайского производства на территории страны.

Что известно о намерениях США по запрету использования китайских беспилотников

Отмечается, что ограничение или запрет могут быть введены из соображений национальной безопасности.

В Министерстве торговли подчеркнули, что ждут комментарии общественности до 4 марта о потенциальных новых правилах защиты цепи поставок беспилотников.

Представители ведомства отмечают, что угрозы со стороны России и Китая могут предоставить противникам США возможность удаленного доступа к этим дронам и манипулирование ими, что в свою очередь создает угрозу утечки конфиденциальных данных США.

Дрон китайского производства

В сентябре прошлого года глава Минторга Джина Раймондо отметила, что ведомство может ввести ограничения, аналогичные тем, запрещающим ввоз в США транспортных средств китайского производства.

При этом ключевое внимание будет уделяться дронам с китайским и российским оборудованием, чипами и программным обеспечением.

В ноябре в комментарии журналистам издание Раймондо отметило, что разработка новых правил должна быть завершена до 20 января 2025 года.

Решение о написании новых правил, ограничивающих или запрещающих китайские дроны, будет принято администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа.

Что известно об ограничении Китаем продаж дронов

Власти КНР приняли решение о значительном ограничении продажи беспилотников и компонентов к ним, что может существенно повлиять на ход развязанной Россией преступной войны против Украины, где дроны играют ключевую роль.

Китайские компании по производству БПЛА на фоне нового торгового конфликта с США уже начали ограничивать поставки ключевых компонентов для беспилотников, в частности двигателей, батарей и контролеров полета на американский и европейский рынки.

Собеседники издания отмечают, что за этим последуют еще более жесткие экспортные ограничения с требованиями получения лицензий или информирование правительства о плановых поставках.