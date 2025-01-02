Подконтрольная правительству Китая группировка хакеров сломала один из самых секретных офисов Минфина США, занимающегося внедрением санкционной политики против других стран и отдельных групп лиц.

Что известно о последствиях кибератаки хакеров КНР в офис санкционной политики Минфина США

Издание со ссылкой на американских должностных лиц отмечает, что китайские хакеры сломали Управление по контролю за иностранными активами и Управление финансовых исследований, а также офис главы Минфина Джанет Йеллен.

Подчеркивается, что такие действия демонстрируют решительность Пекина в стремлении получить разведданную о своем ключевом сопернике в глобальной борьбе за доминирование.

По словам чиновников, ключевые интересы для китайского правительства представляет ряд китайских компаний, против которых могут быть введены санкции США.

Хакеры

На этой неделе в письме Минфина США в Конгресс отмечалось, что китайские хакеры украли несекретные документы во время "большого инцидента".

В письме Министерства финансов США говорилось, что хакеры взломали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust.

Китайские фирмы, частные лица и организации часто становятся объектом санкций США, которые Вашингтон использует как ключевой инструмент своей внешней политики в отношении Пекина.

Что известно о других последствиях атаки китайских хакеров на США

В результате атаки китайских хакеров из подконтрольной правительству КНР группы Salt Typhoon, в общем изломе в США подверглись 9 телекоммуникационных провайдеров.

Атаку хакеров уже назвали величайшим изломом телекоммуникационных сетей в истории США.

По мнению исследователей, китайские преступники работают на правительство КНР, а не исключительно на себя.

В настоящее время американские специалисты уверены, что целью кибератаки был доступ к разговорам и трафику граждан США.

Среди сломанных систем и спецсистема правительства США, которая использовалась для прослушивания в соответствии с судебными решениями.

Кроме того, предполагается, что китайские хакеры какое-то время имели возможность прослушивать разговоры почти каждого жителя США.

Слом девятой телекоммуникационной сети США подтвердила заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам кибербезопасности и новейших технологий Энн Нойбергер.