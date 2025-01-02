Китайские хакеры сломали один из самых секретных офисов Минфина США
Категория
Мир
Дата публикации

Китайские хакеры сломали один из самых секретных офисов Минфина США

Минфин США
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Источник:  The Washington Post

Подконтрольная правительству Китая группировка хакеров сломала один из самых секретных офисов Минфина США, занимающегося внедрением санкционной политики против других стран и отдельных групп лиц.

Главные тезисы

  • Китайские хакеры сломали офис Минфина США, ответственного за внедрение санкционной политики против других стран и лиц.
  • Атака Salt Typhoon стала крупнейшим изломом телекоммуникационных сетей в США, создав угрозу для кибербезопасности граждан.
  • Китайские хакеры получили доступ к несекретным документам, включая системы правительства США, угрожая конфиденциальности и национальным интересам.
  • Специалисты считают, что целью кибератаки был доступ к разговорам и трафику граждан США, что подтверждает серьезность угрозы.
  • Атака китайских хакеров на США вызвала настороженность властей и стала предметом обсуждения в рамках обеспечения кибербезопасности.

Что известно о последствиях кибератаки хакеров КНР в офис санкционной политики Минфина США

Издание со ссылкой на американских должностных лиц отмечает, что китайские хакеры сломали Управление по контролю за иностранными активами и Управление финансовых исследований, а также офис главы Минфина Джанет Йеллен.

Подчеркивается, что такие действия демонстрируют решительность Пекина в стремлении получить разведданную о своем ключевом сопернике в глобальной борьбе за доминирование.

По словам чиновников, ключевые интересы для китайского правительства представляет ряд китайских компаний, против которых могут быть введены санкции США.

Хакеры КНР сломали секретный офис Минфина США по внедрению и контролю над санкционной политикой
Хакеры

На этой неделе в письме Минфина США в Конгресс отмечалось, что китайские хакеры украли несекретные документы во время "большого инцидента".

В письме Министерства финансов США говорилось, что хакеры взломали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust.

Китайские фирмы, частные лица и организации часто становятся объектом санкций США, которые Вашингтон использует как ключевой инструмент своей внешней политики в отношении Пекина.

Что известно о других последствиях атаки китайских хакеров на США

В результате атаки китайских хакеров из подконтрольной правительству КНР группы Salt Typhoon, в общем изломе в США подверглись 9 телекоммуникационных провайдеров. 

Атаку хакеров уже назвали величайшим изломом телекоммуникационных сетей в истории США.

По мнению исследователей, китайские преступники работают на правительство КНР, а не исключительно на себя.

В настоящее время американские специалисты уверены, что целью кибератаки был доступ к разговорам и трафику граждан США.

Среди сломанных систем и спецсистема правительства США, которая использовалась для прослушивания в соответствии с судебными решениями.

Кроме того, предполагается, что китайские хакеры какое-то время имели возможность прослушивать разговоры почти каждого жителя США.

Слом девятой телекоммуникационной сети США подтвердила заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам кибербезопасности и новейших технологий Энн Нойбергер.

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