Пророссийские хакеры совершили кибератаки на 23 сайта французских городов. Они назвали это "местью" за помощь Парижа Киеву.

Пророссийские хакеры атаковали сайты городов Франции из-за Украины

Во французской прокуратуре утверждают, что всего хакеры атаковали 23 сайта. В частности, 31 декабря были недоступны или частично доступны сайты Марсель и Тарб.

В мэрии Марселя заявили, что из-за кибератаки пришлось привлечь "защитные механизмы, приведшие к тому, что сайты стали недоступны".

Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка NoName, а свои действия они назвали местью за то, что Франция поддерживает Украину.

Хакеры в соцсетях сообщили, что атаковали сайты городов Нант, Бордо, Пуатье, По, Ним, Ницца, Анже, Гавр и Монпелье, а также департамента Ле-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледонии. Однако, они продолжали работать во вторник 31 декабря.

Пророссийские хакеры атаковали ряд государственных учреждений Италии

28 декабря пророссийские хакеры атаковали около десяти официальных вебсайтов Италии, включая сайты МИД и двух аэропортов Милана.

По информации агентства по кибербезопасности страны, это привело к временному выводу указанных ресурсов из строя. Поделиться

Пророссийская хакерская группа Noname057(16) взяла на себя ответственность за кибератаку на Telegram, заявив, что итальянские "русофобы получают заслуженный киберответ".

Представитель итальянского агентства по кибербезопасности указал, что предположительно это была "распределенная атака на отказ в обслуживании" (DDoS), предусматривающая перегрузку сети большим количеством трафика для ее парализации.

Агентство оперативно оказало поддержку пострадавшим учреждениям, отметив, что влияние атаки удалось "смягчить" менее чем за два часа.