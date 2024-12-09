Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины

Хакерская группировка UAC-0185 предприняла попытку атаковать украинские оборонные предприятия, а также Силы безопасности и обороны. Для этого хакеры использовали фишинговые листы.
Главные тезисы
- Хакерская группировка UAC-0185 предприняла попытку атаковать украинские оборонные предприятия через фишинговые письма.
- Атака хакеров на оборонные структуры Украины подчеркивает важность обеспечения кибербезопасности в стране.
- Группа хакеров UAC-0185 известна своими попытками воровства учетных данных мессенджеров и проникновения в военные системы.
- Необходимо соблюдать осторожность при получении подозрительных писем и обнаружении признаков мошенничества для предотвращения кибератак.
- Государственные службы принимают меры по устранению последствий атаки и повышению уровня защиты оборонных структур Украины.
Что известно о хакерской атаке на украинские оборонные предприятия
Как сообщили в Госспецсвязи, хакеры маскировали свои письма под официальные сообщения от имени Украинского союза промышленников и предпринимателей.
В тексте речь шла о приглашении на конференцию, которая состоялась 5 декабря и посвящена соответствию продукции оборонно-промышленного комплекса Украины техническим стандартам НАТО.
Что известно о группе хакеров UAC-0185
Эта хакерская группировка активно работает по меньшей мере с 2022 года.
Основной целью его атак является похищение учетных данных мессенджеров Signal, Telegram, WhatsApp, а также доступ к военным системам DELTA, ТЕНЕТА и "Кропива".
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