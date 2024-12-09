Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины

Хакерская группировка UAC-0185 предприняла попытку атаковать украинские оборонные предприятия, а также Силы безопасности и обороны. Для этого хакеры использовали фишинговые листы.

Что известно о хакерской атаке на украинские оборонные предприятия

Как сообщили в Госспецсвязи, хакеры маскировали свои письма под официальные сообщения от имени Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В тексте речь шла о приглашении на конференцию, которая состоялась 5 декабря и посвящена соответствию продукции оборонно-промышленного комплекса Украины техническим стандартам НАТО.

В письме содержалась гиперссылка с текстом 'Вложение содержит важную информацию для вашего участия'. Переход по этой ссылке и открытие вложенных файлов могли привести к инфицированию компьютера, отметили в ведомстве. Поделиться

Что известно о группе хакеров UAC-0185

Эта хакерская группировка активно работает по меньшей мере с 2022 года.

Основной целью его атак является похищение учетных данных мессенджеров Signal, Telegram, WhatsApp, а также доступ к военным системам DELTA, ТЕНЕТА и "Кропива".