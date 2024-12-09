Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины

Госспецсвязи
Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины
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Хакерская группировка UAC-0185 предприняла попытку атаковать украинские оборонные предприятия, а также Силы безопасности и обороны. Для этого хакеры использовали фишинговые листы.

Главные тезисы

  • Хакерская группировка UAC-0185 предприняла попытку атаковать украинские оборонные предприятия через фишинговые письма.
  • Атака хакеров на оборонные структуры Украины подчеркивает важность обеспечения кибербезопасности в стране.
  • Группа хакеров UAC-0185 известна своими попытками воровства учетных данных мессенджеров и проникновения в военные системы.
  • Необходимо соблюдать осторожность при получении подозрительных писем и обнаружении признаков мошенничества для предотвращения кибератак.
  • Государственные службы принимают меры по устранению последствий атаки и повышению уровня защиты оборонных структур Украины.

Что известно о хакерской атаке на украинские оборонные предприятия

Как сообщили в Госспецсвязи, хакеры маскировали свои письма под официальные сообщения от имени Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В тексте речь шла о приглашении на конференцию, которая состоялась 5 декабря и посвящена соответствию продукции оборонно-промышленного комплекса Украины техническим стандартам НАТО.

В письме содержалась гиперссылка с текстом 'Вложение содержит важную информацию для вашего участия'. Переход по этой ссылке и открытие вложенных файлов могли привести к инфицированию компьютера, отметили в ведомстве.

Что известно о группе хакеров UAC-0185

Эта хакерская группировка активно работает по меньшей мере с 2022 года.

Основной целью его атак является похищение учетных данных мессенджеров Signal, Telegram, WhatsApp, а также доступ к военным системам DELTA, ТЕНЕТА и "Кропива".

Реже группировка использует кибератаки для получения несанкционированного удаленного доступа к компьютерам сотрудников оборонных предприятий и представителей сил безопасности и обороны, — добавляет Госспецсвязи.

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