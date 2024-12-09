Хакери намагалися атакувати оборонні підприємства України

Хакерське угруповання UAC-0185 здійснило спробу атакувати українські оборонні підприємства, а також Сили безпеки та оборони. Для цього хакери використали фішингові листи.

Що відомо про хакерську атаку на українські оборонні підприємства

Як повідомили в Держспецзв'язку, хакери маскували свої листи під офіційні повідомлення від імені Українського союзу промисловців і підприємців.

У тексті йшлося про запрошення на конференцію, яка відбулася 5 грудня й була присвячена відповідності продукції оборонно-промислового комплексу України технічним стандартам НАТО.

У листі містилося гіперпосилання з текстом 'Вкладення містить важливу інформацію для вашої участі'. Перехід за цим посиланням і відкриття вкладених файлів могли призвести до інфікування комп’ютера, — зазначили у відомстві. Поширити

Що відомо про групу хакерів UAC-0185

Це хакерське угруповання активно працює щонайменше з 2022 року.

Основною метою його атак є викрадення облікових даних месенджерів Signal, Telegram, WhatsApp, а також доступ до військових систем DELTA, ТЕНЕТА та "Кропива".