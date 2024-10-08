Після того, як підконтрольна уряду Китаю хакерська група атакувала системи прослуховування кількох провайдерів зв'язку та інтернету у США, аналітики знайшли цьому причини та спрогнозували наслідки.

Чим загрожують атаки китайських хакерів на американські мережі зв’язку та інтернету

У матеріалі видання BleepingComputer зазначається, що користувачі мережі та аналітики в області захисту даних звертають увагу, що у США продовжує діяти 30-річний закон, який змушує компанії залишати вразливості у власних програмах, на сайтах та в обладнанні.

Як підкреслюють журналісти видання, згідно із наявною інформацією, за хакерською атакою, ймовірно, стоїть угруповання Salt Typhoon, якому вдалось отримати доступ до таких американських провайдерів, як Verizon, AT&T, Lumen Technologies та інших.

Хакер

Зазначається, що китайські хакери, зокрема, отримали доступ до систем, які використовує американський уряд для дозволеного судом прослуховування телефонів, відслідковування інтернет-трафіку та задіяння інших методів стеження.

Системи прослуховування регулюються 30-річним федеральним законом США, який став одним з найбільш дискусійних.

Зокрема, закон передбачає, що окремі співробітники отримують майже необмежений доступ до інформації про своїх клієнтів, включаючи їхній інтернет-трафік та історію відвідувань.

Захисники інтернет-безпеки та приватності протягом довгих років застерігають про ризики, пов’язані із законодавчо закріпленими так званими “бекдорами”, які надають кіберзлочинцям змогу отримати доступ до чутливої інформації та особистих даних.

За словами науковиці зі Стенфорда й експерта з політики шифрування Ріани Пфефферкорн, закон було прийнято ще у 1994 році, коли мобільні телефони не були настільки поширеними, а інтернет перебував у стані зародження.

Ця система ставить вас під загрозу, а не захищає, — переконана Пфефферкорн. Поширити

Аналітики припускають, що внаслідок атак китайських хакерів могло бути викрадено величезні об’єми інтернет-трафіку" телекомунікаційних та інтернет-гігантів США.

Наразі до кінця не відомо, яку саме мету ставили собі китайські хакери, однак американські ЗМІ із посиланням на джерела у відомствах безпеки зазначають, що ситуація може бути катастрофічною.

Що відомо про хакерську групу Salt Typhoon

Salt Typhoon — одна з кількох підтримуваних урядом Китаю хакерських груп, що здійснює кібератаки на державні установи та телекомунікаційні компанії.

Зазначається, що це хакерське угруповання здійснювало кібератаки на готелі, інженерні компанії та юридичні фірми в Бразилії, Буркіна-Фасо, Південній Африці, Канаді, Ізраїлі, Франції, Гватемалі, Литві, Саудівській Аравії, Тайвані, Таїланді та Великій Британії.

Є припущення, що хакери могли отримати доступ до маршрутизаторів Cisco, які проводять перенаправлення трафіку, однак в компанії заявили, що поки не виявили жодних свідчень цього.