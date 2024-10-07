Без інтернету та онлайн-мовлення. Хакери атакували найбільший медіахолдинг РФ

Хакери здійснили кібератаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК). Зокрема внаслідок не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає інтернету і телефонії.

Що відомо про хакерську атаку на ВДТРК

Як зазначають росЗМІ, з самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1" і "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та більш ніж 20 інших.

Це надовго. Чув, що стерли все з серверів, включно з резервними копіями. Вони працюють в авралі з 06:00 ранку. Проблема, як я зрозумів, дуже серйозна, і відновлення займе багато часу, — сказав співрозмовник видання. Поширити

Інший російський журналіст повідомив, що весь новинний комплекс "России 1" з 05:00 ранку не працює. "Полетів" центральний контролер і всі сервери.

У користувачів у РФ також не відкриваються онлайн-трансляції телеканалів "Россия 1" і "Россия 24", водночас цифрове телемовлення працює без перебоїв.

Технічні неполадки виникли і на сайтах регіональних телекомпаній, що належать до ВДТРК.

ВДТРК підтвердила "безпрецедентну хакерську атаку" на свої онлайн-сервіси. Водночас у пресслужбі стверджують, що роботі медіахолдингу "не завдано істотної шкоди" і "все працює в штатному режимі".

За даними джерел, відповідальність за атаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF", яке вже неодноразово било по РФ.

Що відомо про результати кібероперацій ГУР

7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до виробництва зброї.

Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури РФ. Поширити

Серед них ― «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.

Також 12 вересня ГУР здійснило DDOS-атаку на найбільші банки РФ, що призвело до збоїв у роботі банківських систем. Зокрема атака призвела до порушень у роботі сервісів таких банків:

Банк Росія;

Газ банк;

Тінькофф банк.

У результаті хакерської атаки порушена робота платіжної системи швидких платежів Центробанку РФ.