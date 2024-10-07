Без интернета и онлайн-вещания. Хакеры атаковали крупнейший медиахолдинг РФ

Хакеры осуществили кибератаку на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). В частности, в результате не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет интернета и телефонии.
Главные тезисы
- Хакерская атака на ВГТРК привела к прекращению онлайн-вещания и серьезным техническим неполадкам, включая отказ серверов и удаление резервных копий.
- Анонимная хакерская группировка “Sudo rm-RF'”взяла на себя ответственность за атаку на ВГТРК.
- Кибероперации украинского ГУР в отношении российских ресурсов, связанных с производством оружия, привели к серьезным последствиям для предприятий и банков.
- ГУР Украины атаковали ряд российских предприятий, включая компании, производящие элементы для радиоэлектронной базы, запчасти для оружия и оборудование для военных объектов.
- DDOS-атака ГУР на крупнейшие банки РФ привела к сбоям в работе банковских систем и платежной системы Центробанка РФ.
Что известно о хакерской атаке на ВГТРК
Как отмечают росСМИ, с самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1" и "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других.
Другой российский журналист сообщил, что весь новостной комплекс "России 1" с 05:00 утра не работает. "Улетел" центральный контроллер и все серверы.
У пользователей в РФ также не открываются онлайн-трансляции телеканалов Россия 1 и Россия 24, в то же время цифровое телевещание работает без перебоев.
Технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, принадлежащих к ВГТРК.
ВГТРК подтвердила "беспрецедентную хакерскую атаку" на свои онлайн-сервисы. В то же время в пресс-службе утверждают, что работе медиахолдинга "не причинен существенный вред" и "все работает в штатном режиме".
Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF", которая уже неоднократно била по РФ.
Что известно о результатах киберопераций ГУР
7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.
Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.
Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.
Также 12 сентября ГУР совершило DDOS-атаку на крупнейшие банки РФ, что привело к сбоям в работе банковских систем. В частности, атака привела к нарушениям в работе сервисов таких банков:
Банк Россия;
газ банк;
Тинькофф банк.
В результате хакерской атаки нарушена работа платежной системы скорых платежей Центробанка РФ.
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