Без интернета и онлайн-вещания. Хакеры атаковали крупнейший медиахолдинг РФ

Хакеры осуществили кибератаку на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). В частности, в результате не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет интернета и телефонии.

Что известно о хакерской атаке на ВГТРК

Как отмечают росСМИ, с самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1" и "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других.

Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 часов утра. Проблема, как я понял, очень серьезная и возобновление займет много времени, — сказал собеседник издания. Поделиться

Другой российский журналист сообщил, что весь новостной комплекс "России 1" с 05:00 утра не работает. "Улетел" центральный контроллер и все серверы.

У пользователей в РФ также не открываются онлайн-трансляции телеканалов Россия 1 и Россия 24, в то же время цифровое телевещание работает без перебоев.

Технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, принадлежащих к ВГТРК.

ВГТРК подтвердила "беспрецедентную хакерскую атаку" на свои онлайн-сервисы. В то же время в пресс-службе утверждают, что работе медиахолдинга "не причинен существенный вред" и "все работает в штатном режиме".

Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF", которая уже неоднократно била по РФ.

Что известно о результатах киберопераций ГУР

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ. Поделиться

Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.

Также 12 сентября ГУР совершило DDOS-атаку на крупнейшие банки РФ, что привело к сбоям в работе банковских систем. В частности, атака привела к нарушениям в работе сервисов таких банков:

Банк Россия;

газ банк;

Тинькофф банк.

В результате хакерской атаки нарушена работа платежной системы скорых платежей Центробанка РФ.