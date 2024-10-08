Аналитики объяснили последствия хакерских атак КНР на системы правительственного прослушивания в США
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Технологии
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Аналитики объяснили последствия хакерских атак КНР на системы правительственного прослушивания в США

Хакер
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Источник:  online.ua

После того, как подконтрольная правительству Китая хакерская группа атаковала системы прослушивания нескольких провайдеров связи и интернета в США, аналитики нашли причины и спрогнозировали последствия.

Главные тезисы

  • Хакерская группа Salt Typhoon, поддерживаемая правительством Китая, атаковала системы прослушивания провайдеров связи в США, вызвав волну беспокойства среди аналитиков по кибербезопасности.
  • Американские провайдеры связи, такие как Verizon, AT&T, Lumen Technologies и другие, подверглись риску конфиденциальности пользователей из-за атак китайских хакеров.
  • 30-летний федеральный закон в США создает сложности в защите сетей от кибератак, требуя компаниям оставлять уязвимости в программах.
  • Хакерская группа Salt Typhoon угрожает доступом к чувствительным данным через 'бекдоры', вызывая опасения в области кибербезопасности и конфиденциальности.
  • Эксперты предполагают, что после атаки китайских хакеров могли быть украдены значительные объемы интернет-трафика телекоммуникационных и интернет-гигантов США, повышая риск для национальной безопасности.

Чем грозят атаки китайских хакеров на американские сети связи и интернета

В материале издания BleepingComputer отмечается, что пользователи сети и аналитики в области защиты данных обращают внимание, что в США продолжает действовать 30-летний закон, заставляющий компании оставлять уязвимости в собственных программах, сайтах и оборудовании.

Как подчеркивают журналисты издания, согласно имеющейся информации, за хакерской атакой, вероятно, стоит группировка Salt Typhoon, которой удалось получить доступ к таким американским провайдерам, как Verizon, AT&T, Lumen Technologies и другим.

Китайские хакеры могли получить доступ к сетям провайдеров в США
Хакер

Отмечается, что китайские хакеры, в частности, получили доступ к системам, которые использует американское правительство для разрешенного судом прослушивания телефонов, отслеживания интернет-трафика и других методов слежения.

Системы прослушивания регулируются 30-летним федеральным законом США, ставшим одним из самых дискуссионных.

В частности, закон предусматривает, что отдельные сотрудники получают почти неограниченный доступ к информации о своих клиентах, включая их интернет-трафик и историю посещений.

Защитники интернет-безопасности и конфиденциальности в течение долгих лет предостерегают о рисках, связанных с законодательно закрепленными так называемыми "бекдорами", которые предоставляют киберпреступникам возможность получить доступ к чувствительной информации и личным данным.

По словам ученой из Стэнфорда и эксперта по политике шифрования Рианы Пфефферкорн, закон был принят еще в 1994 году, когда мобильные телефоны не были столь распространены, а интернет находился в состоянии зарождения.

Эта система ставит вас под угрозу, а не защищает, — убеждена Пфефферкорн.

Аналитики предполагают, что в результате атак китайских хакеров могли быть похищены огромные объемы интернет-трафика телекоммуникационных и интернет-гигантов США.

Пока до конца не известно, какую цель ставили себе китайские хакеры, однако американские СМИ со ссылкой на источники в ведомствах безопасности отмечают, что ситуация может быть катастрофической.

Что известно о хакерской группе Salt Typhoon

Salt Typhoon — одна из нескольких поддерживаемых правительством Китая хакерских групп, осуществляющая кибератаки на государственные учреждения и телекоммуникационные компании.

Отмечается, что эта хакерская группировка осуществляла кибератаки на гостиницы, инженерные компании и юридические фирмы в Бразилии, Буркина-Фасо, Южной Африке, Канаде, Израиле, Франции, Гватемале, Литве, Саудовской Аравии, Тайване, Таиланде и Великобритании.

Есть предположение, что хакеры могли получить доступ к маршрутизаторам Cisco, которые производят перенаправление трафика, однако в компании заявили, что пока не обнаружили никаких свидетельств этого.

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