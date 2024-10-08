После того, как подконтрольная правительству Китая хакерская группа атаковала системы прослушивания нескольких провайдеров связи и интернета в США, аналитики нашли причины и спрогнозировали последствия.

Чем грозят атаки китайских хакеров на американские сети связи и интернета

В материале издания BleepingComputer отмечается, что пользователи сети и аналитики в области защиты данных обращают внимание, что в США продолжает действовать 30-летний закон, заставляющий компании оставлять уязвимости в собственных программах, сайтах и оборудовании.

Как подчеркивают журналисты издания, согласно имеющейся информации, за хакерской атакой, вероятно, стоит группировка Salt Typhoon, которой удалось получить доступ к таким американским провайдерам, как Verizon, AT&T, Lumen Technologies и другим.

Хакер

Отмечается, что китайские хакеры, в частности, получили доступ к системам, которые использует американское правительство для разрешенного судом прослушивания телефонов, отслеживания интернет-трафика и других методов слежения.

Системы прослушивания регулируются 30-летним федеральным законом США, ставшим одним из самых дискуссионных.

В частности, закон предусматривает, что отдельные сотрудники получают почти неограниченный доступ к информации о своих клиентах, включая их интернет-трафик и историю посещений.

Защитники интернет-безопасности и конфиденциальности в течение долгих лет предостерегают о рисках, связанных с законодательно закрепленными так называемыми "бекдорами", которые предоставляют киберпреступникам возможность получить доступ к чувствительной информации и личным данным.

По словам ученой из Стэнфорда и эксперта по политике шифрования Рианы Пфефферкорн, закон был принят еще в 1994 году, когда мобильные телефоны не были столь распространены, а интернет находился в состоянии зарождения.

Эта система ставит вас под угрозу, а не защищает, — убеждена Пфефферкорн. Поделиться

Аналитики предполагают, что в результате атак китайских хакеров могли быть похищены огромные объемы интернет-трафика телекоммуникационных и интернет-гигантов США.

Пока до конца не известно, какую цель ставили себе китайские хакеры, однако американские СМИ со ссылкой на источники в ведомствах безопасности отмечают, что ситуация может быть катастрофической.

Что известно о хакерской группе Salt Typhoon

Salt Typhoon — одна из нескольких поддерживаемых правительством Китая хакерских групп, осуществляющая кибератаки на государственные учреждения и телекоммуникационные компании.

Отмечается, что эта хакерская группировка осуществляла кибератаки на гостиницы, инженерные компании и юридические фирмы в Бразилии, Буркина-Фасо, Южной Африке, Канаде, Израиле, Франции, Гватемале, Литве, Саудовской Аравии, Тайване, Таиланде и Великобритании.

Есть предположение, что хакеры могли получить доступ к маршрутизаторам Cisco, которые производят перенаправление трафика, однако в компании заявили, что пока не обнаружили никаких свидетельств этого.