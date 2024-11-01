Хакери зламали російські телеканали і показали правду про війну РФ проти України — відео

Невідомі хакери атакували ресурси російських пропагандистів — під кіберудар потрапили ворожі телеканали. В прямому етері транслювали ролики, які мали на меті донести до російської аудиторію правду про злочини і терор армії РФ проти мирних українців.

Ще одна перемога України на інформаційному фронті

Про нову потужну кібератаку повідомив український проєкт “Хочу жить”, однак він вказує на те, що наразі невідомо, хакери якої країни отримали доступ до мовлення російських телекомпаній та випустили в етер вказані відеоролики.

Кібердиверсантам із групи вдалося змінити мережеву інфраструктуру IPTV, перенести етерну мережу в ізольоване середовище без прямого доступу до інтернету та таким чином отримати контроль над мовленням кількох телеканалів. Поширити

Так, завдяки злагодженим діям хакери змогли отримати доступ до мовлення телекомпанії “Первоуральське ТБ”

Цього разу російські глядачі відволіклися від споживання кремлівської пропаганди й дізналися, як насправді розвиваються події на фронті, а також про те, як мирні українці страждають від терору з боку армії РФ.

Під час одного з роликів аудиторії показали нарізку кадрів ліквідації російських окупантів завдяки влученню fpv-дронів, а також внаслідок самогубств на полі бою.

Інше відео закликало російських окупантів здаватися в полон за допомогою урядової програми «Хочу жить». Кіберактивісти утримували контроль над кремлівськими телеканалами щонайменше 40 хвилин — приблизно стільки часу відео показувалося в етері. Поширити

Що важливо знати про кібервійну ГУР проти РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки України регулярно здійснюють потужні кібератаки на важливі російські ресурси.

До прикладу, 24 серпня, у День Незалежності України фахівці ГУР МОУ разом з українською кіберспільнотою здійснили масштабний удар по російських провайдерах мобільного зв’язку та інтернету, а також по інформаційних ресурсах та хмарних сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-агресорки.

У результаті атаки було уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових ПЕОМ, а загальний обсяг знищеної інформації становить близько 70 терабайтів.

Ба більше, нещодавно під удар ГУР потрапила російська судова система — її роботу фактично було паралізовано.

Окрім того, згодом стало відомо про масштабні чистки у Кремлі на тлі успішних атак українських розвідників.