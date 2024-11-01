Хакеры взломали российские телеканалы и показали правду о войне РФ против Украины — видео

Неизвестные хакеры атаковали ресурсы российских пропагандистов — под киберудара попали вражеские телеканалы. В прямом эфире транслировали ролики, которые показали российской аудитории правду о преступлениях и терроре армии РФ в Украине.
Главные тезисы
- Киберактивисты уже продемонстрировали результаты своей работы.
- Российские зрители узнали, как действительно развиваются события на фронте, а также о потерях армии РФ.
Главное управление разведки Украины осуществляет регулярные кибератаки на страну-агрессорку.
Еще одна победа Украины на информационном фронте
О новой мощной кибератаке сообщил украинский проект “Хочу жить”, однако он указывает на то, что пока неизвестно, хакеры какой страны получили доступ к вещанию российских телекомпаний и выпустили в эфир указанные видеоролики.
Так, благодаря слаженным действиям хакеры смогли получить доступ к вещанию телекомпании "Первоуральское ТВ"
На этот раз российские зрители отвлеклись от потребления кремлевской пропаганды и узнали, как развиваются события на фронте, а также о том, как мирные украинцы страдают от террора со стороны армии РФ.
Во время одного из роликов аудитории показали нарезку кадров ликвидации российских оккупантов благодаря попаданию fpv-дронов, а также в результате самоубийств на поле боя.
Что важно знать о кибервойне ГУР против РФ
Киберспециалисты Главного управления разведки Украины регулярно осуществляют мощные кибератаки на важные российские ресурсы.
К примеру, 24 августа, в День Независимости Украины специалисты ГУР МОУ вместе с украинским киберсообществом нанесли масштабный удар по российским провайдерам мобильной связи и интернету, а также по информационным ресурсам и облачным хранилищам крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-агрессорки. .
В результате атаки было поражено не менее 33 серверов и 283 служебных ПЭВМ, а общий объем уничтоженной информации составляет около 70 терабайтов.
Более того, недавно под удар ГУР попала российская судебная система — ее работа фактически была парализована.
Кроме того, впоследствии стало известно о масштабных чистках в Кремле на фоне успешных атак украинских разведчиков.
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