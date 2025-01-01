Проросійські хакери здійснили кібератаки на 23 сайти французьких міст. Вони назвали це "помстою" за допомогу Парижа Києву.

Проросійські хакери атакували сайти міст Франції через Україну

У французькій прокуратурі стверджують, що загалом хакери атакували 23 сайти. Зокрема, 31 грудня були недоступні чи частково доступні сайти міст Марсель і Тарб.

У мерії Марселя заявили, що через кібератаку довелося залучити "захисні механізми, які призвели до того, що сайти стали недоступні".

Відповідальність за кібератаку на себе взяло угруповання NoName, а свої дії вони назвали помстою за те, що Франція підтримує Україну.

Хакери в соцмережах повідомили, що атакували сайти міст Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анже, Гавр і Монпельє, а також департаменту Ле-Ланд, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Однак вони продовжували працювати у вівторок 31 грудня.

Проросійські хакери атакували низку державних установ Італії

28 грудня проросійські хакери атакували близько десяти офіційних вебсайтів Італії, у тому числі сайти МЗС та двох аеропортів Мілану

За інформацією агентства з кібербезпеки країни, це призвело до тимчасового виведення вказаних ресурсів з ладу. Поширити

Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на Telegram, заявивши, що італійські "русофоби отримують заслужену кібервідповідь".

Представник італійського агентства з кібербезпеки вказав, що ймовірно, це була "розподілена атака на відмову в обслуговуванні" (DDoS), що передбачає перевантаження мережі великою кількістю трафіку для її паралізації.

Агентство оперативно надало підтримку постраждалим установам, зазначивши, що вплив атаки вдалося "пом'якшити" менш ніж за дві години.