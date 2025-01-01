Проросійські хакери атакували сайти міст Франції
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Проросійські хакери атакували сайти міст Франції

Хакери
Джерело:  DW

Проросійські хакери здійснили кібератаки на 23 сайти французьких міст. Вони назвали це "помстою" за допомогу Парижа Києву.

Головні тези:

  • Проросійські хакери атакували 23 сайти міст Франції як відповідь на допомогу Парижа Києву.
  • Кібератака призвела до тимчасової недоступності вебсайтів Марселя, Тарб і інших міст.
  • Українська тематика викликати реакцію проросійських хакерів, які вчинили подібні атаки на державні установи Італії.
  • Італійські офіційні вебсайти тимчасово були виведені з ладу через дії проросійських хакерів.
  • Кібератаки на сайти міст Франції та Італії показують актуальність кібербезпеки та важливість захисту електронних ресурсів від несанкціонованого доступу.

Проросійські хакери атакували сайти міст Франції через Україну

У французькій прокуратурі стверджують, що загалом хакери атакували 23 сайти. Зокрема, 31 грудня були недоступні чи частково доступні сайти міст Марсель і Тарб.

У мерії Марселя заявили, що через кібератаку довелося залучити "захисні механізми, які призвели до того, що сайти стали недоступні".

Відповідальність за кібератаку на себе взяло угруповання NoName, а свої дії вони назвали помстою за те, що Франція підтримує Україну.

Хакери в соцмережах повідомили, що атакували сайти міст Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анже, Гавр і Монпельє, а також департаменту Ле-Ланд, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Однак вони продовжували працювати у вівторок 31 грудня.

Проросійські хакери атакували низку державних установ Італії

28 грудня проросійські хакери атакували близько десяти офіційних вебсайтів Італії, у тому числі сайти МЗС та двох аеропортів Мілану

За інформацією агентства з кібербезпеки країни, це призвело до тимчасового виведення вказаних ресурсів з ладу.

Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на Telegram, заявивши, що італійські "русофоби отримують заслужену кібервідповідь".

Представник італійського агентства з кібербезпеки вказав, що ймовірно, це була "розподілена атака на відмову в обслуговуванні" (DDoS), що передбачає перевантаження мережі великою кількістю трафіку для її паралізації.

Агентство оперативно надало підтримку постраждалим установам, зазначивши, що вплив атаки вдалося "пом'якшити" менш ніж за дві години.

Кібератака не вплинула на польоти в аеропортах Лінате і Мальпенса, за словами представника компанії SEA, яка їх експлуатує. Мобільні додатки аеропортів продовжували функціонувати, попри відсутність доступу до вебсайтів.

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