Проросійські хакери здійснили кібератаки на 23 сайти французьких міст. Вони назвали це "помстою" за допомогу Парижа Києву.
Головні тези:
- Проросійські хакери атакували 23 сайти міст Франції як відповідь на допомогу Парижа Києву.
- Кібератака призвела до тимчасової недоступності вебсайтів Марселя, Тарб і інших міст.
- Українська тематика викликати реакцію проросійських хакерів, які вчинили подібні атаки на державні установи Італії.
- Італійські офіційні вебсайти тимчасово були виведені з ладу через дії проросійських хакерів.
- Кібератаки на сайти міст Франції та Італії показують актуальність кібербезпеки та важливість захисту електронних ресурсів від несанкціонованого доступу.
Проросійські хакери атакували сайти міст Франції через Україну
У французькій прокуратурі стверджують, що загалом хакери атакували 23 сайти. Зокрема, 31 грудня були недоступні чи частково доступні сайти міст Марсель і Тарб.
У мерії Марселя заявили, що через кібератаку довелося залучити "захисні механізми, які призвели до того, що сайти стали недоступні".
Відповідальність за кібератаку на себе взяло угруповання NoName, а свої дії вони назвали помстою за те, що Франція підтримує Україну.
Хакери в соцмережах повідомили, що атакували сайти міст Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анже, Гавр і Монпельє, а також департаменту Ле-Ланд, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Однак вони продовжували працювати у вівторок 31 грудня.
Проросійські хакери атакували низку державних установ Італії
28 грудня проросійські хакери атакували близько десяти офіційних вебсайтів Італії, у тому числі сайти МЗС та двох аеропортів Мілану
Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на Telegram, заявивши, що італійські "русофоби отримують заслужену кібервідповідь".
Представник італійського агентства з кібербезпеки вказав, що ймовірно, це була "розподілена атака на відмову в обслуговуванні" (DDoS), що передбачає перевантаження мережі великою кількістю трафіку для її паралізації.
Агентство оперативно надало підтримку постраждалим установам, зазначивши, що вплив атаки вдалося "пом'якшити" менш ніж за дві години.
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