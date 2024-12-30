Внаслідок атаки китайських хакерів з підконтрольної уряду КНР групи Salt Typhoon, загалом зламу у США зазнали 9 телекомунікаційних провайдерів.

Що відомо про наслідки масштабної кібератаки китайських хакерів з Salt Typhoon

Атаку хакерів вже назвали найбільшим зламом телекомунікаційних мереж в історії США.

На думку дослідників, китайські кіберзлочинці працюють на уряд КНР, а не виключно на себе.

Наразі американські фахівці переконані, що метою кібератаки був доступ до розмов та трафіку громадян США.

Хакери

Серед зламаних систем і спецсистема уряду США, яка використовувалась для прослуховування відповідно до судових рішень.

Окрім цього припускається, що китайські хакери якийсь час мали змогу прослуховувати розмови майже кожного жителя США.

Злам дев’ятої телекомунікаційної мережі США підтвердила заступниця радника з нацбезпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер, однак не назвала, яку саму мережу було зламано.

Американський уряд неодноразово звинувачував хакерів з Китаю у кібератаках на приватні підприємства у США, однак Китай заперечує усі звинувачення.

Остання атака, ймовірно, виявилась більш масштабною, ніж вважалось.

Як у США планують захищатись від масштабних кібератак китайських хакерів

Нещодавно представники ФБР закликали всіх приватних підприємців та урядові установи перейти на захищені наскрізним шифруванням месенджери.

Уряд США вживає заходів для зменшення цієї загрози, але очевидно, що для захисту американських телекомунікаційних мереж потрібно зробити ще більше. Наприклад, скасувати закон про бекдор, який буквально зобов'язує телекомунікаційні компанії лишати лазівку для прослуховування.