В результате атаки китайских хакеров из подконтрольной правительству КНР группы Salt Typhoon, в общем изломе в США подверглись 9 телекоммуникационных провайдеров.

Что известно о последствиях масштабной кибератаки китайских хакеров из Salt Typhoon

Атаку хакеров уже назвали величайшим изломом телекоммуникационных сетей в истории США.

По мнению исследователей, китайские преступники работают на правительство КНР, а не исключительно на себя.

В настоящее время американские специалисты уверены, что целью кибератаки был доступ к разговорам и трафику граждан США.

Хакеры

Среди сломанных систем и спецсистема правительства США, которая использовалась для прослушивания в соответствии с судебными решениями.

Кроме того, предполагается, что китайские хакеры какое-то время имели возможность прослушивать разговоры почти каждого жителя США.

Слом девятой телекоммуникационной сети США подтвердила заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам кибербезопасности и новейших технологий Энн Нойбергер, однако не назвала, какая сеть была сломана.

Американское правительство неоднократно обвиняло хакеров из Китая в кибератаках на частные предприятия в США, однако Китай отрицает все обвинения.

Последняя атака, вероятно, оказалась более масштабной, чем считалось.

Как в США планируют защищаться от масштабных кибератак китайских хакеров

Недавно представители ФБР призвали всех частных предпринимателей и правительственные учреждения перейти на защищенные сквозным шифрованием мессенджеры.

Правительство США принимает меры по уменьшению этой угрозы, но очевидно, что для защиты американских телекоммуникационных сетей нужно сделать еще больше. Например, отменить закон о бэкдоре, который буквально обязывает телекоммуникационные компании оставлять лазейку для прослушивания.