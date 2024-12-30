Хакери здійснили кібератаку на низку розширень для Google Chrome, серед яких Cyberhaven, ParrotTalks, Uvoice і VPNCity із метою викрадення даних користувачів соцмережі Facebook.

Що відомо про кібератаку на розширення для Google Chrome

Зазначається, що однією з жертв кіберзлочинців стала компанія з кібербезпеки Cyberhaven. Хакерам вдалось за допомогою фішингової розсилки змінити кілька розширень Google Chrome, додавши у них шкідливий код.

Зокрема, вони отримали доступ до облікових записів адміністратора.

У Cyberhaven провели власне розслідування і дізнались, що всі розширення Google Chrome були інфіковані, починаючи з середини грудня.

Постраждали такі розширення, як ParrotTalks, Uvoice і VPNCity.

Google Chrome

Вже 26 грудня представники Cyberhaven звернулись до всіх користувачів із проханням змінити паролі у облікових записах.

Було з’ясовано, що таємно доданий шкідливий код був спрямований проти користувачів Facebook, включаючи рекламну платформу соцмережі.

Метою було викрадення даних про токени доступу, ідентифікаторів користувачів та іншої інформації, включно з файлами cookie.

Код також дозволяв відслідковувати кліки миші.

Після успішної відправки всіх даних на сервер ідентифікатор користувача Facebook зберігається в пам'яті браузера. Цей ідентифікатор користувача потім використовується в подіях клацання мишею, щоб допомогти зловмисникам з двофакторною автентифікацією на їхньому боці, якщо це було необхідно, — пояснюють кіберфахівці Cyberhaven. Поширити

У компанії зазначили, що вперше виявили атаку 26 грудня і одразу видалили шкідливу версію розширення.

З того часу компанія випустила оновлену чисту версію, яку вже можна встановити без остраху. Але чи зробили це інші розробники, наразі невідомо.

Хто ще постраждав від кібератаки зловмисників

Серед інших постраждалих є розширення, пов'язані зі штучним інтелектом і віртуальними приватними мережами.

Американська організація з нагляду за кібербезпекою CISA "переадресувала питання причетним компаніям", але про їхню реакцію нічого не згадується. Імовірно, вони також внесуть зміни в свої продукти.