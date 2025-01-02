Підконтрольне уряду Китаю угруповання хакерів зламало один з найсекретніших офісів Мінфіну США, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб.
Головні тези:
- Китайські хакери вкрали несекретні документи з одного з офісів Мінфіну США, що займається санкційною політикою.
- Зламаний офіс відомий своєю участю у впровадженні санкцій проти країн та осіб, що порушують міжнародні норми.
- Кібератака показує рішучість Китаю в отриманні розвідданних про ключових суперників у глобальній боротьбі за домінування.
- Атака Salt Typhoon, яку вважають найбільшим зламом телекомунікаційних мереж у США, могла погрожувати кібербезпеці громадян.
- Зламані системи включають спецсистеми уряду США, що створює загрозу приватності та безпеці національних інтересів.
Що відомо про наслідки кібератаки хакерів КНР на офіс санкційної політики Мінфіну США
Видання із посиланням на американських посадовців зазначає, що китайські хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, а також офіс глави Мінфіну Джанет Єллен.
Підкреслюється, що такі дії демонструють рішучість Пекіну у прагненні отримати розвідданні про свого ключового суперника у глобальній боротьбі за домінування.
За словами високопосадовців, ключові інтереси для китайського уряду представляє низка китайських компаній, проти яких можуть бути запроваджені санкції США.
Цього тижня у листі Мінфіна США до Конгресу зазначалось, що китайські хакери вкрали несекретні документи під час "великого інциденту".
У листі Міністерства фінансів США йшлося, що хакери зламали стороннього постачальника послуг кібербезпеки BeyondTrust.
Китайські фірми, приватні особи та організації часто стають об'єктом санкцій США, які Вашингтон використовує як ключовий інструмент своєї зовнішньої політики щодо Пекіна.
Що відомо про інші наслідки атаки китайських хакерів на США
Внаслідок атаки китайських хакерів з підконтрольної уряду КНР групи Salt Typhoon, загалом зламу у США зазнали 9 телекомунікаційних провайдерів.
Атаку хакерів вже назвали найбільшим зламом телекомунікаційних мереж в історії США.
На думку дослідників, китайські кіберзлочинці працюють на уряд КНР, а не виключно на себе.
Наразі американські фахівці переконані, що метою кібератаки був доступ до розмов та трафіку громадян США.
Серед зламаних систем і спецсистема уряду США, яка використовувалась для прослуховування відповідно до судових рішень.
Окрім цього припускається, що китайські хакери якийсь час мали змогу прослуховувати розмови майже кожного жителя США.
Злам дев’ятої телекомунікаційної мережі США підтвердила заступниця радника з нацбезпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер.
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