Підконтрольне уряду Китаю угруповання хакерів зламало один з найсекретніших офісів Мінфіну США, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб.

Що відомо про наслідки кібератаки хакерів КНР на офіс санкційної політики Мінфіну США

Видання із посиланням на американських посадовців зазначає, що китайські хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, а також офіс глави Мінфіну Джанет Єллен.

Підкреслюється, що такі дії демонструють рішучість Пекіну у прагненні отримати розвідданні про свого ключового суперника у глобальній боротьбі за домінування.

За словами високопосадовців, ключові інтереси для китайського уряду представляє низка китайських компаній, проти яких можуть бути запроваджені санкції США.

Хакери

Цього тижня у листі Мінфіна США до Конгресу зазначалось, що китайські хакери вкрали несекретні документи під час "великого інциденту".

У листі Міністерства фінансів США йшлося, що хакери зламали стороннього постачальника послуг кібербезпеки BeyondTrust.

Китайські фірми, приватні особи та організації часто стають об'єктом санкцій США, які Вашингтон використовує як ключовий інструмент своєї зовнішньої політики щодо Пекіна.

Що відомо про інші наслідки атаки китайських хакерів на США

Внаслідок атаки китайських хакерів з підконтрольної уряду КНР групи Salt Typhoon, загалом зламу у США зазнали 9 телекомунікаційних провайдерів.

Атаку хакерів вже назвали найбільшим зламом телекомунікаційних мереж в історії США.

На думку дослідників, китайські кіберзлочинці працюють на уряд КНР, а не виключно на себе.

Наразі американські фахівці переконані, що метою кібератаки був доступ до розмов та трафіку громадян США.

Серед зламаних систем і спецсистема уряду США, яка використовувалась для прослуховування відповідно до судових рішень.

Окрім цього припускається, що китайські хакери якийсь час мали змогу прослуховувати розмови майже кожного жителя США.

Злам дев’ятої телекомунікаційної мережі США підтвердила заступниця радника з нацбезпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер.