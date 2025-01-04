Дроны атаковали сразу несколько областей России — видео

Утром 4 января Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении в течение ночи 16 украинских беспилотников, в том числе над Ленинградской областью.

В России прогремела новая "бавовна"

Об атаке на Ленинградскую область первым сообщил ставленник Кремля в регионе Дрозденко.

По его словам, в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА.

Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен. Разрушений и пострадавших нет, сказано в заявлении губернатора. Поделиться

Впоследствии в Минобороны РФ начали утверждать, что 10 из 16 дронов их ПВО вроде бы уничтожила над Брянской областью, 3 — над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Однако никаких подтверждений своим словам российское оборонное ведомство традиционно не предоставило.

По словам местных жителей, взрывы раздавались в городе Сафоново на Смоленщине.

Там мог быть поражен завод оборонно-промышленного комплекса.

У российских аэродромов снова проблемы

Позже появилась информация о том, что в аэропорту Пулково в Петербурге снова введены ограничения на полеты.

Эти данные уже подтвердили представители Росавиации.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — заявили они. Поделиться

Что важно понимать, ранее аэропорт уже закрывали ночью 4 декабря во время атаки БПЛА, писали местные СМИ.