Дроны атаковали сразу несколько областей России — видео

Утром 4 января Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении в течение ночи 16 украинских беспилотников, в том числе над Ленинградской областью.
Главные тезисы
- В России подтвердили факт атаки беспилотников в разных областях страны.
- Дроны были обнаружены над Ленинградской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Псковской областями.
- По предварительным данным, мог быть поражен завод российского оборонно-промышленного комплекса.
В России прогремела новая "бавовна"
Об атаке на Ленинградскую область первым сообщил ставленник Кремля в регионе Дрозденко.
По его словам, в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА.
Впоследствии в Минобороны РФ начали утверждать, что 10 из 16 дронов их ПВО вроде бы уничтожила над Брянской областью, 3 — над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
Однако никаких подтверждений своим словам российское оборонное ведомство традиционно не предоставило.
По словам местных жителей, взрывы раздавались в городе Сафоново на Смоленщине.
Там мог быть поражен завод оборонно-промышленного комплекса.
У российских аэродромов снова проблемы
Позже появилась информация о том, что в аэропорту Пулково в Петербурге снова введены ограничения на полеты.
Эти данные уже подтвердили представители Росавиации.
Что важно понимать, ранее аэропорт уже закрывали ночью 4 декабря во время атаки БПЛА, писали местные СМИ.
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