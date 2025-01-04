Американські аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін та члени його команди умисно перекручують законодавство Конституцію України щодо виборів в умовах воєнного стану. Ба більше, він продовжить висувати неадекватні умови для завершення війни.

Путін ігнорує аргументи Зеленського

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що українська Конституція та законодавство забороняють проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану.

Глава держави також чітко зазначив, що офіційний Київ матиме можливість розглянути питання про скасування воєнного стану, коли "гаряча фаза" війни завершиться.

Ще одна важлива умова, за словами президента, щоб Україна знаходилася у сильній позиції з "сильною армією, сильним пакетом озброєнь, гарантіями безпеки".

Команда ISW звертає увагу на те, що закон України "Про правовий режим воєнного стану", прийнятий у 2000 році, передбачає, що українська влада може припинити воєнний стан "за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".

Путін знову вдається до маніпуляцій

Кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану у 2024 році. Поширити

Як зазначають американські аналітики, юридично офіційний Київ не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує війну проти України.

Що також важливо розуміти, Україна не може подбати про справедливий мир для з невеликою армією, у "40 000 або 50 000 солдатів", як того вимагає Москва.

Путін продовжує висувати умови припинення війни, які дорівнюють повній капітуляції України, включно з усуненням законної української влади та демілітаризацією України.