Кризи немає. Як Фіцо провалив новий план Путіна проти України

Словацький лідер Роберт Фіцо, який є проросійським політиком, намагався залякати Євросоюз можливою газовою кризою, якщо Україна зупинить транзит газу з РФ своєю територією, однак йому не вдалося це зробити.
Головні тези:
- Прогнози Фіцо виявилися хибними, а ціни на газ залишилися стабільними.
- Сховища газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, що є хорошим показником.
- Володимир Путін та Роберт Фіцо зазнали провалу, намагаючись залякати Україну та ЄС.
Погрози Фіцо ніколи не злякали
Іноземні аналітики звертають увагу на те, що прогнози політика виявилися хибними, а ціни на газ не злетіли до небес.
Що важливо розуміти, сховища газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, а це вище за середній сезонний показник. Що стосується Угорщини, то там — близько 68%. Ідентична ситуація і в Чехії.
З коментарем з цього приводу виступив Лоран Русекас, провідний експерт з газових ринків і виконавчий директор компанії S&P Global:
На переконання експерта з енергетики Міхала Коцурека, вплив на Євросоюз загалом буде незначним.
Він також зазначив, що незабаром усім стане зрозуміло, що Словаччина добре забезпечується, жодних проблем не виникає, а ціни на ринку ЄС падають.
Фіцо намагався обдурити Україну та ЄС
Економіст GLOBSEC Володимира Воньо звертає увагу на те, що насправді Словаччина добре підготувалася до припинення транзиту через Україну, адже знала, що на неї чекає.
Попри те, що рахунки можуть трохи зрости, трейдери вже "прицінилися" до припинення транзиту, а рішення уряду Німеччини відмовитися від плати за транзит газу, що поставляється в Центральну Європу, допоможе уникнути різкого стрибка цін.
Словацький лідер позбудеться доходів від транспортування російського газу сусідам, а державна енергетична компанія SPP втратить десятки мільйонів євро.
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