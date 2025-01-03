Кризи немає. Як Фіцо провалив новий план Путіна проти України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кризи немає. Як Фіцо провалив новий план Путіна проти України

Фіцо
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Джерело:  Politico

Словацький лідер Роберт Фіцо, який є проросійським політиком, намагався залякати Євросоюз можливою газовою кризою, якщо Україна зупинить транзит газу з РФ своєю територією, однак йому не вдалося це зробити.

Головні тези:

  • Прогнози Фіцо виявилися хибними, а ціни на газ залишилися стабільними.
  • Сховища газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, що є хорошим показником.
  • Володимир Путін та Роберт Фіцо зазнали провалу, намагаючись залякати Україну та ЄС.

Погрози Фіцо ніколи не злякали

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що прогнози політика виявилися хибними, а ціни на газ не злетіли до небес.

Що важливо розуміти, сховища газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, а це вище за середній сезонний показник. Що стосується Угорщини, то там — близько 68%. Ідентична ситуація і в Чехії.

З коментарем з цього приводу виступив Лоран Русекас, провідний експерт з газових ринків і виконавчий директор компанії S&P Global:

Звісно, жодної кризи немає… Немає жодних проблем з поставками для Словаччини або іншим країнам, як Австрія та Чехія. Обсяг сховищ відносно високий порівняно з попитом, тож навіть якби не було альтернативних джерел, не виникло б проблем із постачанням. А альтернативних джерел достатньо, — наголосив експерт.

На переконання експерта з енергетики Міхала Коцурека, вплив на Євросоюз загалом буде незначним.

Він також зазначив, що незабаром усім стане зрозуміло, що Словаччина добре забезпечується, жодних проблем не виникає, а ціни на ринку ЄС падають.

Володимир Путін і Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Фіцо намагався обдурити Україну та ЄС

Економіст GLOBSEC Володимира Воньо звертає увагу на те, що насправді Словаччина добре підготувалася до припинення транзиту через Україну, адже знала, що на неї чекає.

Попри те, що рахунки можуть трохи зрости, трейдери вже "прицінилися" до припинення транзиту, а рішення уряду Німеччини відмовитися від плати за транзит газу, що поставляється в Центральну Європу, допоможе уникнути різкого стрибка цін.

Словацький лідер позбудеться доходів від транспортування російського газу сусідам, а державна енергетична компанія SPP втратить десятки мільйонів євро.

Дедалі відчайдушніші спроби Фіцо зберегти шпаринку для отримання прибутку вбили ще один клин між ним і лідерами країн ЄС. Несподіваний візит до Москви 22 грудня для проведення прямих переговорів із Володимиром Путіним викликав осуд. Словаччина втратила важелі тиску на Україну.

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