Кризиса нет. Как Фицо провалил новый план Путина против Украины
Категория
Экономика
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Кризиса нет. Как Фицо провалил новый план Путина против Украины

Фицо
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Источник:  Politico

Словацкий лидер Роберт Фицо, который является пророссийским политиком, пытался запугать Евросоюз возможным газовым кризисом, если Украина остановит транзит газа из РФ своей территорией, однако ему не удалось это сделать.

Главные тезисы

  • Прогнозы Фицо оказались ложными, а цены на газ остались стабильными.
  • Хранилища газа в Словакии заполнены более чем на три четверти, что является хорошим показателем.
  • Владимир Путин и Роберт Фицо потерпели провал, пытаясь запугать Украину и ЕС.

Угрозы Фицо никогда не испугали

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что прогнозы политика оказались ложными, а цены на газ не взлетели в небеса.

Что важно понимать, хранилища газа в Словакии заполнены более чем на три четверти, а это выше среднего сезонного показателя. Что касается Венгрии, то там близко 68%. Идентична ситуация и в Чехии.

С комментарием по этому поводу выступил Лоран Русекас, ведущий эксперт по газовым рынкам и исполнительный директор компании S&P Global:

Конечно, никакого кризиса нет… Нет никаких проблем с поставками для Словакии или другим странам, как Австрия и Чехия. — подчеркнул эксперт.

По убеждению эксперта по энергетике Михала Коцурека, влияние на Евросоюз в целом будет незначительным.

Он также отметил, что скоро всем станет ясно, что Словакия хорошо обеспечивается, никаких проблем не возникает, а цены на рынке ЕС падают.

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Фицо пытался обмануть Украину и ЕС

Экономист GLOBSEC Владимир Воньо обращает внимание на то, что на самом деле Словакия хорошо подготовилась к прекращению транзита через Украину, ведь знала, что ее ждет.

Несмотря на то, что счета могут немного возрасти, трейдеры уже "приценились" к прекращению транзита, а решение правительства Германии отказаться от платы за поставляемый в Центральную Европу транзит газа поможет избежать резкого скачка цен.

Словацкий лидер останется без доходов от транспортировки российского газа соседям, а государственная энергетическая компания SPP потеряет десятки миллионов евро.

Все более отчаянные попытки Фицо сохранить лазейку для получения прибыли вбили еще один клин между ним и лидерами стран ЕС. Неожиданный визит в Москву 22 декабря для проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным вызвал осуждение. Словакия потеряла рычаги давления на Украину.

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