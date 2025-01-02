Фицо угрожает украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита газа РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо угрожает украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита газа РФ

Фицо
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Источник:  Dennik N

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал остановку транзита российского газа по Украине "диверсией Зеленского" и предостерег о возможном сокращении поддержки украинских беженцев.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо угрожает сокращением поддержки украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита российского газа по Украине.
  • Фицо предупреждает о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину в ответ на действия Киева.
  • Украина отказалась от транзита российского газа через свою территорию, вызвав негодование со стороны Словакии.

Фицо грозится сократить субсидии украинским беженцам в Словакии

Ранее словацкий премьер заявлял о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита газа РФ. Сейчас он также предостерег о вероятном сокращении поддержки украинских граждан в Словакии.

В то же время Фицо признал, что угроз для словацких домохозяйств из-за остановки транзита нет. Однако он утверждает, что Братислава потеряет свой доход от транзита газа — полмиллиарда евро в год.

Также премьер-министр подтвердил, что представители Словакии, Украины и Еврокомиссии будут встречаться 7 января, чтобы обсудить остановку транзита. По словам Фицо, переговоры были вызваны тем, что Киев "имел наглость" пожаловаться на рассмотрение Братиславой ответных мер.

От имени Smer (руководящей партии — ред.) я сообщаю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и существенном снижении субсидий для граждан Украины, находящихся на территории Словацкой Республики.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо переживает из-за прекращения транзита газа РФ через Украину

В октябре 2024 года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что блок готов к завершению контракта между Нафтогазом и Газпромом о транзите через Украину российского газа.

Фицо сообщил, что Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки газа РФ через Украину по окончании действующего транзитного контракта.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать российский газ через свою территорию, чтобы предотвратить дополнительный заработок России. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 1 января Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию.

Роберт Фицо в видеообращении 27 декабря угрожал, что с 1 января его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа от транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал его угрозы, заявив, что, вероятно, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт.

Утром 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

В то же время Фицо в своей новогодней речи заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь "серьезные последствия для всех" в Европейском Союзе, но они не коснутся Москвы.

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