Фицо угрожает украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита газа РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал остановку транзита российского газа по Украине "диверсией Зеленского" и предостерег о возможном сокращении поддержки украинских беженцев.

Фицо грозится сократить субсидии украинским беженцам в Словакии

Ранее словацкий премьер заявлял о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита газа РФ. Сейчас он также предостерег о вероятном сокращении поддержки украинских граждан в Словакии.

В то же время Фицо признал, что угроз для словацких домохозяйств из-за остановки транзита нет. Однако он утверждает, что Братислава потеряет свой доход от транзита газа — полмиллиарда евро в год.

Также премьер-министр подтвердил, что представители Словакии, Украины и Еврокомиссии будут встречаться 7 января, чтобы обсудить остановку транзита. По словам Фицо, переговоры были вызваны тем, что Киев "имел наглость" пожаловаться на рассмотрение Братиславой ответных мер.

От имени Smer (руководящей партии — ред.) я сообщаю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и существенном снижении субсидий для граждан Украины, находящихся на территории Словацкой Республики. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо переживает из-за прекращения транзита газа РФ через Украину

В октябре 2024 года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что блок готов к завершению контракта между Нафтогазом и Газпромом о транзите через Украину российского газа.

Фицо сообщил, что Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки газа РФ через Украину по окончании действующего транзитного контракта. Поделиться

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать российский газ через свою территорию, чтобы предотвратить дополнительный заработок России. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 1 января Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию.

Роберт Фицо в видеообращении 27 декабря угрожал, что с 1 января его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа от транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал его угрозы, заявив, что, вероятно, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт.

Утром 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

В то же время Фицо в своей новогодней речи заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь "серьезные последствия для всех" в Европейском Союзе, но они не коснутся Москвы.