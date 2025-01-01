Прекращение транзита российского газа через территорию Украины будет иметь серьезные последствия для стран Европейского Союза, но не для России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей новогодней речи.

Фицо в очередной раз обвинил Украину

Как заявил Фицо, прекращение транзита приведет к потерям для Словакии в виде сотен миллионов евро транзитных сборов. Он также отмечал, что это заставит страну импортировать газ по более высоким ценам из альтернативных источников.

Прекращение транзита будет иметь серьезные последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации, заявил Фицо. Поделиться

На прошлой неделе премьер Словакии пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии, если Киев остановит транзит российского газа в Словакию.

В своей речи Фицо также отметил, что его правительство будет придерживаться политики, ориентированной на все четыре стороны света. Он подчеркнул, что такая политика будет базироваться на "уважении международного права, невмешательстве во внутренние дела других стран и стремлении к миру".

Транзит российского газа по территории Украины остановлен

Как сообщает Оператор ГТС Украины, в 07:00 подошло к концу Соглашение о взаимодействии между ООО «Оператор ГТС Украины» и ПАО «Газпром» для Физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

Еще в декабре 2024 года официальный Киев предупредил, что планирует прекратить транспортировку природного газа с точки входа «Суджа» на восточную границу Украины до точек выхода на западной и южной границах.

После этого оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.