Фіцо у новорічному зверненні пожалівся на зупинку транзиту газу РФ через Україну

Припинення транзиту російського газу через територію України матиме нібито серйозні наслідки для країн Європейського Союзу, але не для Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй новорічній промові.
Головні тези:
- Припинення транзиту газу через Україну має серйозні наслідки для країн Європейського Союзу, зокрема для Словаччини, але не для Росії.
- Фіцо висловив звинувачення Україні та наголосив на можливому ушкодженні економії своєї країни через припинення транзиту.
- Оператор ГТС України офіційно повідомив про припинення транзиту газу російською стороною та підготував інфраструктуру до роботи в умовах нульового транзиту.
- У відповідь на загрози та дії Словаччини, Україна планує припинити транспортування газу через свою територію на заходному та південному кордонах.
- Наявність альтернативних джерел постачання газу та готовність до нових умов роботи підкреслюють необхідність розгляду глобальних енергетичних викликів та співпраці між країнами.
Фіцо вкотре звинуватив Україну
Як заявив Фіцо, припинення транзиту призведе до втрат для Словаччини у вигляді сотень мільйонів євро транзитних зборів. Він також зазначав, що це змусить країну імпортувати газ за вищими цінами з альтернативних джерел.
Минулого тижня прем'єр Словаччини пригрозив Україні заходами у відповідь, включно з припиненням постачання електроенергії, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Словаччини.
У своїй промові Фіцо також зазначив, що його уряд буде дотримуватися політики, орієнтованої на всі чотири сторони світу. Він підкреслив, що така політика базуватиметься на “повазі до міжнародного права, невтручанні у внутрішні справи інших країн і прагненні до миру”.
Транзит російського газу територією України зупинено
Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.
Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.
Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.
З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
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