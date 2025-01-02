Фіцо погрожує українським біженцям у Словаччині через припинення транзиту газу РФ

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу Україною "диверсією Зеленського" та застеріг щодо можливого скорочення підтримки українських біженців.
Головні тези:
- Фіцо назвав припинення транзиту російського газу Україною “диверсією Зеленського” та погрожує скоротити підтримку українським біженцям у Словаччині.
- Словаччина може припинити постачання електроенергії в Україну.
- Україна відмовилась від транзиту російського газу через свою територію з метою запобігти додатковому заробітку Росії.
Фіцо погрожує скоротити субсидії українським біженцям у Словаччині
Раніше словацький премʼєр заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту газу РФ. Зараз він також застеріг про ймовірне скорочення підтримки українських громадян у Словаччині.
Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу — пів мільярда євро на рік.
Також премʼєр-міністр підтвердив, що представники Словаччини, України та Єврокомісії матимуть зустріч 7 січня, аби обговорити зупинку транзиту. За словами Фіцо, переговори були спричинені тим, що Київ "мав нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.
Фіцо переймається через припинення транзиту газу РФ через Україну
У жовтні 2024 року єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував його погрози, заявивши, що ймовірно, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт.
Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
Водночас Фіцо у своїй новорічній промові заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме "серйозні наслідки для всіх" у Європейському Союзі, але вони не торкнуться Москви.
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