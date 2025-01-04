Завершение войны. Как Путин пытается обмануть мир
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Завершение войны. Как Путин пытается обмануть мир

Путин
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Источник:  ISW

Американские аналитики обращают внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин и члены его команды умышленно искажают законодательство Конституцию Украины касательно выборов в условиях военного положения. Более того, он продолжит выдвигать неадекватные условия для завершения войны.

Главные тезисы

  • Путин пытается обмануть мир, искажая законодательство Украины.
  • Зеленский настаивает на соблюдении украинской Конституции, запрещающей проводить выборы во время военного положения.
  • Путин продолжает выдвигать условия для прекращения войны, предполагающие полную капитуляцию Украины и устранение законных властей страны.

Путин игнорирует аргументы Зеленского

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что украинская Конституция и законодательство запрещают проводить президентские и парламентские выборы во время военного положения.

Глава государства также четко отметил, что у официального Киева будет возможность рассмотреть вопрос об отмене военного положения, когда "горячая фаза" войны завершится.

Еще одно важное условие, по словам президента, чтобы Украина находилась в сильной позиции с "сильной армией, сильным пакетом вооружений, гарантиями безопасности".

Команда ISW обращает внимание на то, что закон Украины "О правовом режиме военного положения", принятый в 2000 году, предусматривает, что украинские власти могут прекратить военное положение "при устранении угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

Путин снова прибегает к манипуляциям

Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно использовали умышленное неправильное толкование украинского законодательства и Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины после того, как Украина, соблюдая закон и Конституцию, не провела выборы в условиях военного положения в 2024 году.

Как отмечают американские аналитики, юридически официальный Киев не может отменить военное положение, пока Россия продолжает войну против Украины.

Что также важно понимать, Украина не может позаботиться о справедливом мире с небольшой армией, в "40 000 или 50 000 солдат", как того требует Москва.

Путин продолжает выдвигать условия прекращения войны, которые равны полной капитуляции Украины, включая устранение законной украинской власти и демилитаризацию Украины.

Фактически он не изменил свою риторику за последние 4 года.

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