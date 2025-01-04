Российский диктатор Владимир Путин был намерен применить против Украины ядерное оружие, однако Китаю удалось отговорить его от этого плана.

Китай спас Украину от ядерного удара

С неожиданным заявлением по этому поводу выступил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен.

По словам последнего, Штаты были "очень обеспокоены" тем, что Путин начал рассматривать ядерный вариант.

Даже если вероятность выросла с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного... У нас есть основания полагать, что Китай сказал России: "Не делай этого". Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Американский дипломат отметил, что подобная динамика могла произойти, когда США сказали Китаю, что Путин планирует запустить ядерное оружие в космос.

По убеждению госсекретаря, диктатор Путин уже потерпел стратегическое поражение в Украине.

Энтони Блинкен также обратил внимание на то, что сейчас НАТО является большим и более обеспеченным ресурсами, чем когда-либо.

Как утверждает дипломат, команда Джо Байдена никогда не медлила с предоставлением оружия Украине, а просто пыталась учесть все риски и факторы, например, способность Украины эксплуатировать и обслуживать американские системы.

Путин обновил ядерную доктрину

19 ноября нелегитимный президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший обновленную ядерную доктрину страны.

Что важно понимать, из обновленных условий применения ядерного оружия теперь указан запуск баллистических ракет по территории страны-агрессорки.

В документе речь идет о том, что так называемая "агрессия" против России или ее союзников со стороны неядерного государства, при поддержке ядерной страны, будет расценена как совместное нападение.

Кроме того, указано, что РФ может применить ядерное оружие в случае критической угрозы ее суверенитету или территориальной целостности, а также территории Беларуси.

Фото — росСМИ

Решение о применении ядерного оружия согласно доктрине принимает исключительно диктатор Владимир Путин.