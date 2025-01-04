Глава Евросовета назвал страну-приоритет для ЕС в 2025 году

Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил приоритетность поддержки Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. С таким заявлением он выступил на церемонии открытия председательства Польши в Совете ЕС.
Главные тезисы
- Европейский совет подтвердил поддержку Украины на фоне войны.
- Польша будет сосредоточена на вопросах обороны во время своего председательства в Евросоюзе.
ЕС не собирается бросать Украину на произвол судьбы
Он также в очередной раз напомнил, что международное право должно восторжествовать во имя свободы украинского народа и нашей общей безопасности.
Как отметил Кошта, с этой целью важно продолжать рассматривать оборону как стратегический приоритет для официального Брюсселя.
Оборонный приоритет польского председательства в Совете ЕС
По мнению Кошту, лучшего времени для лидерства Польши в Европейском союзе не найти.
Кроме того, аналитик напомнил, что Европейский союз был основан как проект мира после Второй мировой войны, и "нам нужно снова укрепить нашу безопасность, чтобы обеспечить мир в Европе".
По его убеждению, именно оборона имеет решающее значение для настоящего и будущего Европы.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что это только один из компонентов архитектуры безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-