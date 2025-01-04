Глава Евросовета назвал страну-приоритет для ЕС в 2025 году

Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил приоритетность поддержки Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. С таким заявлением он выступил на церемонии открытия председательства Польши в Совете ЕС.

ЕС не собирается бросать Украину на произвол судьбы

Украина должна оставаться нашим главным приоритетом. В этом году мы должны продолжать поддерживать Украину — столько, сколько необходимо, столько, сколько потребуется, чтобы добиться всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира. Антониу Кошта Председатель Европейского совета

Он также в очередной раз напомнил, что международное право должно восторжествовать во имя свободы украинского народа и нашей общей безопасности.

Как отметил Кошта, с этой целью важно продолжать рассматривать оборону как стратегический приоритет для официального Брюсселя.

Вот почему я призвал провести неформальную встречу европейских лидеров в начале февраля, посвященную теме обороны, добавил глава Евросовета. Поделиться

Оборонный приоритет польского председательства в Совете ЕС

По мнению Кошту, лучшего времени для лидерства Польши в Европейском союзе не найти.

Польский народ был вдохновением и силой сопротивления в то время, когда иностранное вмешательство чревато нашей демократической целостностью. Потому что Польша была на переднем крае оборонных возможностей Европы, которые необходимо развивать для защиты наших стран, наших обществ, наших ценностей. Антониу Цена Председатель Европейского совета

Кроме того, аналитик напомнил, что Европейский союз был основан как проект мира после Второй мировой войны, и "нам нужно снова укрепить нашу безопасность, чтобы обеспечить мир в Европе".

По его убеждению, именно оборона имеет решающее значение для настоящего и будущего Европы.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что это только один из компонентов архитектуры безопасности.